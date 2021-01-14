© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
B. I. G. Interview с разработчиком коллоидного серебра
Follow
0
Download MP3
Share
Report
42 views • January 14, 2021
Эфир Бориса и Инги Гринблат с Российским разработчиком концентрата наночастиц серебра Aqua Vitae.
В эфире обсудили:
• Историю разработку концентрата;
• Безопасность коллоидного серебра;
• Содержания серебра в растворах и рекомендуемую дозу;
• Замену антибиотиков коллоидным серебром;
• Ингаляции коллоидным серебром;
• Мифы о коллоидном серебре;
• С какого возраста и в каких дозировках давать детям;
• Использование коллоидного серебра при «модной болезни».
•
Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Перейдя по этой ссылке https://new-silver.shop/aqua-vitae-1?tracking=BIG и введя в корзине купон BIG, Вы получите скидку 5%.
Материалы в тему
· Коллоидное серебро вычеркнули из медицинских учебников, поскольку оно показало свою эффективность при лечении различных болезней https://medalternativa.info/entry/kolloidnoe-serebro/
· Что бы сделал я. Лечение и профилактика нового вируса, со старыми симптомами. Коронавирус https://medalternativa.info/our/speak/lechenie-koronavirus/
· Протокол Боба Бека (Bob Beck Protocol) https://medalternativa.info/entry/bob-beck-protocol/
· 11 мощнейших природных антибиотиков https://medalternativa.info/img/11-prirodnyh-antibiotikov/
Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/group/55029213102105
— Facebook https://facebook.com/medalternativa.info
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Brighteon https://www.brighteon.com/channel/grinblat
В эфире обсудили:
• Историю разработку концентрата;
• Безопасность коллоидного серебра;
• Содержания серебра в растворах и рекомендуемую дозу;
• Замену антибиотиков коллоидным серебром;
• Ингаляции коллоидным серебром;
• Мифы о коллоидном серебре;
• С какого возраста и в каких дозировках давать детям;
• Использование коллоидного серебра при «модной болезни».
•
Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
Перейдя по этой ссылке https://new-silver.shop/aqua-vitae-1?tracking=BIG и введя в корзине купон BIG, Вы получите скидку 5%.
Материалы в тему
· Коллоидное серебро вычеркнули из медицинских учебников, поскольку оно показало свою эффективность при лечении различных болезней https://medalternativa.info/entry/kolloidnoe-serebro/
· Что бы сделал я. Лечение и профилактика нового вируса, со старыми симптомами. Коронавирус https://medalternativa.info/our/speak/lechenie-koronavirus/
· Протокол Боба Бека (Bob Beck Protocol) https://medalternativa.info/entry/bob-beck-protocol/
· 11 мощнейших природных антибиотиков https://medalternativa.info/img/11-prirodnyh-antibiotikov/
Больше полезных материалов на нашем сайте https://medalternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— ВКонтакте https://vk.com/medalternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/group/55029213102105
— Facebook https://facebook.com/medalternativa.info
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— Brighteon https://www.brighteon.com/channel/grinblat
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.