Prises de vues de restes de vaccins : Dr Hubmer-Mogg - Extrait de la conférence de presse du 20.09.21 (VOSTFR)

Myriam Bloch 5 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

122 views • October 06, 2021





Extrait de la conférence de presse du 20.09.21 : Mort par vaccination Composants non déclarés des vaccins COVID-19 : Prises de vues de restes de vaccin : Présentation par Dr. Hubmer-Mogg.



Auszug aus der Pressekonferenz vom 20.09.21: Tod durch Impfung Undeklarierte Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe. Aufnahmen von Impfstoffresten: Frau DR Hubmer-Mogg.



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