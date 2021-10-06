© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Prises de vues de restes de vaccins : Dr Hubmer-Mogg - Extrait de la conférence de presse du 20.09.21 (VOSTFR)
Follow
0
Share
Report
122 views • October 06, 2021
Source vidéo : https://rumble.com/vn6xib-prises-de-vues-de-restes-de-vaccins-dr.-hubmer-mogg-extrait-de-la-conf.-de-.html?mref=6zof&;mrefc=2
Extrait de la conférence de presse du 20.09.21 : Mort par vaccination Composants non déclarés des vaccins COVID-19 : Prises de vues de restes de vaccin : Présentation par Dr. Hubmer-Mogg.
Auszug aus der Pressekonferenz vom 20.09.21: Tod durch Impfung Undeklarierte Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe. Aufnahmen von Impfstoffresten: Frau DR Hubmer-Mogg.
Traduction D5Memi (merci de faire un lien vers ma chaîne si vous reprenez cette vidéo).
Suivre tARTE à la Crême:
GETTR: gettr.com/user/memid5
Telegram: t.me/D5Memi
Rumble: rumble.com/c/c-942091
Odysee: odysee.com/@D5Memi:8
Extrait de la conférence de presse du 20.09.21 : Mort par vaccination Composants non déclarés des vaccins COVID-19 : Prises de vues de restes de vaccin : Présentation par Dr. Hubmer-Mogg.
Auszug aus der Pressekonferenz vom 20.09.21: Tod durch Impfung Undeklarierte Bestandteile der COVID-19-Impfstoffe. Aufnahmen von Impfstoffresten: Frau DR Hubmer-Mogg.
Traduction D5Memi (merci de faire un lien vers ma chaîne si vous reprenez cette vidéo).
Suivre tARTE à la Crême:
GETTR: gettr.com/user/memid5
Telegram: t.me/D5Memi
Rumble: rumble.com/c/c-942091
Odysee: odysee.com/@D5Memi:8
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.