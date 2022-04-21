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David Icke - Freedom Road - O CAMINHO PARA A LIBERDADE - Parte 03 Final
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1 view • April 21, 2022
David Icke conta a surpreendente história de como o mundo é controlado hoje por linhagens reais semeadas no mundo antigo que passaram pela história, manipulando a raça humana por milhares de anos.
As linhagens que foram os reis e rainhas do passado distante são as mesmas linhagens que hoje produzem os líderes políticos e aqueles que controlam os bancos, corporações transnacionais e mídia.
Usando centenas de ilustrações, Icke expõe esse maior segredo e explica como e por que agora estamos correndo em direção a um estado fascista global - a menos que acordemos rápido.
Ele também oferece o caminho espiritual (não religioso) para a liberdade e diz que podemos transformar o mundo e nossas vidas transformando a nós mesmos e entendendo nosso verdadeiro poder de projetar nosso próprio destino.
O que aconteceu? O que está acontecendo? O que pode acontecer? Tudo é revelado neste programa de arregalar os olhos, alucinante e de tirar o fôlego.
As linhagens que foram os reis e rainhas do passado distante são as mesmas linhagens que hoje produzem os líderes políticos e aqueles que controlam os bancos, corporações transnacionais e mídia.
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