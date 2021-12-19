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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 27
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6 views • December 19, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 27. https://youtu.be/lOOam1nxzPM
Читает Автор.
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-27
Книга «Чудо Познания» https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Вопрос об Эйн-Соф и контактёрах.
04:14 — Что означают слова: «Лучше не знать, нежели предать»?
06:41 — Вопрос о слове «Бог».
12:19 — Об уровнях Создания Света.
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.
https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 - ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»). Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
Читает Автор.
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2021 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-27
Книга «Чудо Познания» https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Вопрос об Эйн-Соф и контактёрах.
04:14 — Что означают слова: «Лучше не знать, нежели предать»?
06:41 — Вопрос о слове «Бог».
12:19 — Об уровнях Создания Света.
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.
https://www.youtube.com/channel/UCFexfnUtsOj91yDqFU3twBw?sub_confirmation=1 - ПОДПИСАТЬСЯ на YouTube Канал Виктории ПреобРАженской (для получения сообщений о новых Видео нажмите на колокольчик Подписка на YouTube канал, нажать на колокольчик выбрав «Всё»). Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.
Удалённые цензурой Ютуба Видео Виктории ПреобРАженской на альтернативной платформе https://www.brighteon.com/watch/3aea53fe-c4c8-4b6d-9430-b7217054879f?index=1
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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