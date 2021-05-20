Jak mám překonat strach? A jak komunikovat správně s lékaři?

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Jako třeba základní otázka :
Jak překonat strach a komunikovat s lékaři?
Nemějte strach!
Ve většině případů máte vždy čas se svobodně rozhodnout.
Většina našich lékařů jsou skvělí.
Mě velmi pomohli v mé první fázi procesu uzdravení ( bezchybná operace).
Věřte lékařům jako svému poradnímu hlasu.
Ale nezapomínejte !
To finální rozhodnutí bude vždy na Vás!
Ale o tom krátce v tomto videu autora kurzu.
A pak (třeba i) následně v celém online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
Těším se na setkání s Vámi!
Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®