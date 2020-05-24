Choisir une fréquence qui vous parle

Avez-vous déjà syntonisé une radio avec un curseur?En tournant le curseur, vous syntonisez différentes stations de radio qui émettent à des fréquences définies. Ainsi, vous pouvez comparer le fait de syntoniser des stations de radio sur les bandes AM ou FM avec la syntonisation de vos propres fréquences vibratoires, en regard des expériences que vous vivez.Imaginez si c'était possible, dans votre vie, de contrôler votre curseur. Vous-mêmes.Quand des "grands médias" ou la classe politique vous dit quoi penser et vous impose des règles, imaginez si vous pouviez syntoniser une énergie vibratoire qui vous fait du bien au lieu de subir la leur qui ne vous en fait pas?Il est toujours possible d'entendre les différents messages mais de syntoniser votre fréquence vibratoire sur ce qui vous ressemble et vous permet de vous accomplir, aussi pleinement que possible, dans ce que vous avez de plus noble et de plus beau, ça vous redonne votre pouvoir... pour vrai.- - - - = = = - - - -Si vous aimeriez m'encourager, c'est ici:Merci de vous abonner, d"aimer et de participer aux échanges. Vous avez tellement de pouvoir, c'est un privilège de vous lire, chers Amis!