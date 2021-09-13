Νευροχειρουργός Ευρυβιάδης Μπαιραμίδης

Ο νευροχειρουργός Ευρυβιάδης Μπαϊραμίδης είναι ο άνθρωπος που έκανε την πρώτη by pass εγχείρηση εγκεφάλου σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο.

Από την 1η Σεπτεμβρίου, βγήκε σε αναστολή επειδή δεν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Αν και δεν του επιτρέπεται να μπει στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, αυτός πηγαίνει εκεί καθημερινά και βλέπει τις εξετάσεις των ασθενών, καθισμένος σε ένα παγκάκι!!!