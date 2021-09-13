© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Νευροχειρουργός Ευρυβιάδης Μπαιραμίδης
Follow
0
Share
Report
40 views • September 13, 2021
Ο νευροχειρουργός Ευρυβιάδης Μπαϊραμίδης είναι ο άνθρωπος που έκανε την πρώτη by pass εγχείρηση εγκεφάλου σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο.
Από την 1η Σεπτεμβρίου, βγήκε σε αναστολή επειδή δεν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Αν και δεν του επιτρέπεται να μπει στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, αυτός πηγαίνει εκεί καθημερινά και βλέπει τις εξετάσεις των ασθενών, καθισμένος σε ένα παγκάκι!!!
Από την 1η Σεπτεμβρίου, βγήκε σε αναστολή επειδή δεν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.
Αν και δεν του επιτρέπεται να μπει στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, αυτός πηγαίνει εκεί καθημερινά και βλέπει τις εξετάσεις των ασθενών, καθισμένος σε ένα παγκάκι!!!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.