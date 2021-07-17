© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
17.07.2021. Догнать, скрутить, обездвижить и уколоть (Выпуск № 210 часть I (1)).
Follow
3
Share
Report
8501 views • July 17, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:35 Завтра в России. Как колят шмурдяком в Аргентине. https://www.youtube.com/watch?v=Oeb95ptuJGA.
06:00 Они будут ходить по домам?, чтобы колoть?ﾟﾒﾉлюдей. https://www.youtube.com/watch?v=IozJRxzcT1Q.
17:13 Дают ли уколотые сигнал? Интервью с Владимиром Тюняевом. https://www.youtube.com/watch?v=juayx9RQ0dQ.
35:38 Спец оборудование. https://t.me/poiskistiny8/1160.
37:00 Письмо слушателя. Дротики для десидентов ковид.
37:20 «Это выглядело как издевательство»: что происходит на курортах Краснодарского края из-за ковидных ограничений. https://news.mail.ru/economics/47090975/?frommail=1&;exp_id=828.
40:35 Откровение вакцинированной: - Вы биомусор тупой! https://www.youtube.com/watch?v=Apv-trBcsY0&;t=55s.
44:05 Закон № 1120845-7 о принудительной эвакуации. Часть первая. www.9111.ru/questions/7777777771400628/#w2.
49:46 Огонь добрался до Тольятти. Лесные пожары охватывают все больше регионов. https://www.youtube.com/watch?v=dXJ70uk4s7Q.
51:34 СРОЧНО ! Вооруженные лица в масках эвакуировали 11 детских садиков. https://www.youtube.com/watch?v=gCk3bOsA2z4.
56:49 Письмо слушателя. В центрах будут прививать по рещению врача.
58:24 Письмо слушателя. Распыление.
59:37 Письмо слушателя. Начальство давит.
01:02:38 Письмо слушателя. Грубое обращение полицейских и охранников.
01:03:49 Стесняюсь спросить. https://ok.ru/video/2423051782663.
01:07:31 В КОВИДНЫХ ВАКЦИНАХ И ТЕСТАХ ОБНАРУЖЕН ОКСИД ГРАФЕНА - ЭТО ЯД! РАСПРОСТРАНЯЙТЕ. https://www.brighteon.com/7241f240-e0e8-4577-bf78-c05f3189c9f0.
01:15:15 Жизнь клетки Inner Life Of A Cell - Full Version Русская озвучка. https://www.youtube.com/watch?v=VxL4urSQivQ.
Сегодня мы поговорим о том какие меры принимают правительства для того, чтобы вынудить людей принять вакцину от ковид-19. Обсудим закон № 1120845-7 о принудительной эвакуации, увидим отношение вакцинированных к не вакцинированным. Узнаем, что на самом деле содержится в вакцине и ковидных тестах. Посмотрим жизнь клетки.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:35 Завтра в России. Как колят шмурдяком в Аргентине. https://www.youtube.com/watch?v=Oeb95ptuJGA.
06:00 Они будут ходить по домам?, чтобы колoть?ﾟﾒﾉлюдей. https://www.youtube.com/watch?v=IozJRxzcT1Q.
17:13 Дают ли уколотые сигнал? Интервью с Владимиром Тюняевом. https://www.youtube.com/watch?v=juayx9RQ0dQ.
35:38 Спец оборудование. https://t.me/poiskistiny8/1160.
37:00 Письмо слушателя. Дротики для десидентов ковид.
37:20 «Это выглядело как издевательство»: что происходит на курортах Краснодарского края из-за ковидных ограничений. https://news.mail.ru/economics/47090975/?frommail=1&;exp_id=828.
40:35 Откровение вакцинированной: - Вы биомусор тупой! https://www.youtube.com/watch?v=Apv-trBcsY0&;t=55s.
44:05 Закон № 1120845-7 о принудительной эвакуации. Часть первая. www.9111.ru/questions/7777777771400628/#w2.
49:46 Огонь добрался до Тольятти. Лесные пожары охватывают все больше регионов. https://www.youtube.com/watch?v=dXJ70uk4s7Q.
51:34 СРОЧНО ! Вооруженные лица в масках эвакуировали 11 детских садиков. https://www.youtube.com/watch?v=gCk3bOsA2z4.
56:49 Письмо слушателя. В центрах будут прививать по рещению врача.
58:24 Письмо слушателя. Распыление.
59:37 Письмо слушателя. Начальство давит.
01:02:38 Письмо слушателя. Грубое обращение полицейских и охранников.
01:03:49 Стесняюсь спросить. https://ok.ru/video/2423051782663.
01:07:31 В КОВИДНЫХ ВАКЦИНАХ И ТЕСТАХ ОБНАРУЖЕН ОКСИД ГРАФЕНА - ЭТО ЯД! РАСПРОСТРАНЯЙТЕ. https://www.brighteon.com/7241f240-e0e8-4577-bf78-c05f3189c9f0.
01:15:15 Жизнь клетки Inner Life Of A Cell - Full Version Русская озвучка. https://www.youtube.com/watch?v=VxL4urSQivQ.
Сегодня мы поговорим о том какие меры принимают правительства для того, чтобы вынудить людей принять вакцину от ковид-19. Обсудим закон № 1120845-7 о принудительной эвакуации, увидим отношение вакцинированных к не вакцинированным. Узнаем, что на самом деле содержится в вакцине и ковидных тестах. Посмотрим жизнь клетки.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.