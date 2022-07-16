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Τι να κάνουν οι εμβολιασμένοι για να γλυτώσουν από ξαφνικίτιδες. 💥 (Δείτε και στην περιγραφή)
askitis
askitis
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1211 views • July 16, 2022

" ΗΜΡΗΣΙΩΣ 

βιταμίνη  B3 τουλάχιατον 200 mg  

τρμέθυλο γλικίνη 1000 mg  

Α λιποϊκό οξύ έως και 600 mg  μαζί με θειαμίνη έως και100 mg  "

Απόσπασμα από μήνυμα που μου εστάλει από στρατιωτικό ιατρό σχετικά με το θέμα.

" ...Στο βίντεο μιλάει ο φίλος μου Ζώης Μπέχλης, παθολόγος, εξαίρετος σε όλα του.

Ναι, είναι σωστά αυτά που λέει και μπορείς να τα ακολουθήσεις. Μιλάει για βιταμίνες που προστατεύουν τα τριχοειδή.
Εγώ προτείνω αφέψημα γαϊδουράγκαθου για ηπατοπροστασία και τόνωση του ανοσοποιητικού και L - glutathione reduced 50 mg./ημέρα γιατί δεσμεύει το γραφένιο που έχουν βάλει μέσα στο σκεύασμα.
Επίσης, στο πλαίσιο αποτοξίνωσης θέλουμε πρόσληψη νερού και διούρηση, που μπορεί να επιτευχθεί με αφεψήματα αγριάδας και τσουκνίδας.
Στην δέσμευση των βαρέων μετάλλων βοηθάει και ο ζεόλιθος.
Καθημερινά με τη γυναίκα μου παίρνουμε βιταμίνη C 1000 mg/ημέρα και βιταμίνη D3 2000 ή  2200 IU (διεθνείς μονάδες)/ημέρα
και την L - glutathione reduced 50 mg./ημέρα παρόλο που δεν έχουμε εμβολιαστεί. "

Πώς να αφαιρέσετε την επιβλαβή πρωτεΐνη ακίδας από το σώμα σας 💥
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ....
https://www.youtube.com/watch?v=tkTmbDJbWSA
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ....
Θεραπείες για την ανακούφιση των τοξικών και παθολογικών επιδράσεων του πειραματικού «Εμβολίου» Covid-19
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