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Special Investigation - Communistes Russes VS Nationalistes Ukrainiens
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2 views • March 08, 2022
Voici un documentaire Canal+ « Special Investigation » datant de 2016 que je vous recommande de regarder
Me joindre, Yvan Dupont sur le Web:
GETTR: https://gettr.com/i/yvandupont
Télégram: https://t.me/realisationdupontcanada
Site Web: https://realisationdupont.ca/
Commentaire sur la vidéo ci-dessus : Communistes Russes VS Nationalistes Ukrainiens (Cela rappelle étrangement le contenu de la Revue Citoyenne n°13 et démontre que les mouvements révolutionnaires opposés et mis en place remontent à la fin du 18ème siècle. Autrement dit depuis 3 siècles. Je vous invite à la lire/l’écouter pour comprendre les fondements de cette articulation politique)
1- Petit rappel des faits précurseurs des évènements du 2 mai 2014 :
Fuite du président ukrainien Viktor Ianoukovitch le 22 février.
27 février 2014, date de la prise de contrôle du Parlement et du Gouvernement de Crimée par des hommes armés.
En réalité, le basculement s’est opéré entre ces deux événements, précisément le 23 février, avec la décision absurde des nouveaux dirigeants de l’Ukraine d’abolir le statut du russe comme seconde langue officielle dans les régions de l’Est.
Pour l’Est ukrainien, le problème n’est pas que le nouveau gouvernement du pays soit parvenu au pouvoir en renversant le président élu, mais bien que sa première décision ait été de faire courber la tête à la moitié de ses citoyens russes.
Les populations d’origine Russe qui ne parlaient pas l’ukrainien se sont retrouvés comme des citoyens de seconde zone. C’est cette mesure qui a mis le feu aux poudres.
Poutine a encouragé les populations russes en Ukraine à combattre.
Donetsk & Lougansk à l’Est se sont soulevées. Des soldats Russes sont intervenus dans ces villes pour aider les pro-Russes.
Dans les 3mois qui suivirent la révolution de 2014, au sud dans le Port d’Odessa, les pro- Russes commencent elles aussi à manifester le 29 avril 2014.
Le nouveau gouvernement de Kiev ne peut se permettre de perdre Odessa comme la région du Donbass. Il va s’appuyer sur les milices nationalistes d’Odessa. Le nouveau gouvernement Ukrainien va armer les révolutionnaires Nationalistes Ukrainiens.
Depuis plusieurs semaines devant la maison des syndicats d’Odessa, terrorisés par la nouvelle Ukraine, s’installe un campement de communistes d’origine Russe qui expriment leur regret de l’époque Communiste.
2- 2 mai 2014 c’est le massacre d’Odessa : Ces milices Nationalistes Ukrainiennes arrivent au campement pro- communiste russe et vont « déraper » … Les populations civiles originaires de Russie vont subir une « mise à mort » sanglante et vont être brûlés vifs…
AUCUNE SANCTION du gouvernement de Kiev à l’égard des milices nationalistes ukrainiennes responsables de l’exécution de quarante-trois personnes en une journée , 174 blessées, dont 25 dans un état critique
3- En sept 2015 à Kiev se tient une conférence où se réunissent les puissants de ce monde qui ont soutenu la révolution de l’Ukraine
- (A 48min33) Lawrence H. Summers (secrétaire du trésor américain 1999-2001) s’exrpime en ces mots : « l’Ukraine est un avant-poste essentiel de nos intérêts militaires fondamentaux »
- (A 49min13) Général David Petraeus (ancien directeur de la CIA 2011-2012) a travaillé pour président Bush en Irak, connu pour avoir contenu l’insurrection sunnite Irakienne, Obama l’a nommé à la tête de la CIA. Aujourd'hui, il travaille dans le privé. Il plaide pour livrer des armes anti- char aux Ukrainiens.
- (A 50min) General Stanley McKrystal a longtemps dirigé un corps d’élite de l’armée américaine (JSOC Joint Special Operations Command) ultra secrète qui a eu la peau de BenLaden, il a fait sa carrière dans les opérations en Afghanistan.
- DSK (Directeur du FMI à l’époque)
- (A 51min) Victoria Nuland (secrétaire d’Etat adjoint en charge de l’Eurasie) a travaillé pour tous les présidents américains depuis 1993.
Interrogée le 8 mai 2014 devant une Commission d’enquête parlementaire au congrès américain à Washington. Elle doit répondre à la question : « y avaient-ils des néo- nazis dans les violences de rue qui ont mené au renversement de l’ancien président ukrainien ? » … Malaise de Victoria Nuland qui confirme avec difficulté...
Les Américains voulaient un changement de régime et de président en Ukraine. Sans les groupes d’extrême-droite cela n’aurait pas été possible.
https://t.me/RevuesCitoyennes
Me joindre, Yvan Dupont sur le Web:
GETTR: https://gettr.com/i/yvandupont
Télégram: https://t.me/realisationdupontcanada
Site Web: https://realisationdupont.ca/
Commentaire sur la vidéo ci-dessus : Communistes Russes VS Nationalistes Ukrainiens (Cela rappelle étrangement le contenu de la Revue Citoyenne n°13 et démontre que les mouvements révolutionnaires opposés et mis en place remontent à la fin du 18ème siècle. Autrement dit depuis 3 siècles. Je vous invite à la lire/l’écouter pour comprendre les fondements de cette articulation politique)
1- Petit rappel des faits précurseurs des évènements du 2 mai 2014 :
Fuite du président ukrainien Viktor Ianoukovitch le 22 février.
27 février 2014, date de la prise de contrôle du Parlement et du Gouvernement de Crimée par des hommes armés.
En réalité, le basculement s’est opéré entre ces deux événements, précisément le 23 février, avec la décision absurde des nouveaux dirigeants de l’Ukraine d’abolir le statut du russe comme seconde langue officielle dans les régions de l’Est.
Pour l’Est ukrainien, le problème n’est pas que le nouveau gouvernement du pays soit parvenu au pouvoir en renversant le président élu, mais bien que sa première décision ait été de faire courber la tête à la moitié de ses citoyens russes.
Les populations d’origine Russe qui ne parlaient pas l’ukrainien se sont retrouvés comme des citoyens de seconde zone. C’est cette mesure qui a mis le feu aux poudres.
Poutine a encouragé les populations russes en Ukraine à combattre.
Donetsk & Lougansk à l’Est se sont soulevées. Des soldats Russes sont intervenus dans ces villes pour aider les pro-Russes.
Dans les 3mois qui suivirent la révolution de 2014, au sud dans le Port d’Odessa, les pro- Russes commencent elles aussi à manifester le 29 avril 2014.
Le nouveau gouvernement de Kiev ne peut se permettre de perdre Odessa comme la région du Donbass. Il va s’appuyer sur les milices nationalistes d’Odessa. Le nouveau gouvernement Ukrainien va armer les révolutionnaires Nationalistes Ukrainiens.
Depuis plusieurs semaines devant la maison des syndicats d’Odessa, terrorisés par la nouvelle Ukraine, s’installe un campement de communistes d’origine Russe qui expriment leur regret de l’époque Communiste.
2- 2 mai 2014 c’est le massacre d’Odessa : Ces milices Nationalistes Ukrainiennes arrivent au campement pro- communiste russe et vont « déraper » … Les populations civiles originaires de Russie vont subir une « mise à mort » sanglante et vont être brûlés vifs…
AUCUNE SANCTION du gouvernement de Kiev à l’égard des milices nationalistes ukrainiennes responsables de l’exécution de quarante-trois personnes en une journée , 174 blessées, dont 25 dans un état critique
3- En sept 2015 à Kiev se tient une conférence où se réunissent les puissants de ce monde qui ont soutenu la révolution de l’Ukraine
- (A 48min33) Lawrence H. Summers (secrétaire du trésor américain 1999-2001) s’exrpime en ces mots : « l’Ukraine est un avant-poste essentiel de nos intérêts militaires fondamentaux »
- (A 49min13) Général David Petraeus (ancien directeur de la CIA 2011-2012) a travaillé pour président Bush en Irak, connu pour avoir contenu l’insurrection sunnite Irakienne, Obama l’a nommé à la tête de la CIA. Aujourd'hui, il travaille dans le privé. Il plaide pour livrer des armes anti- char aux Ukrainiens.
- (A 50min) General Stanley McKrystal a longtemps dirigé un corps d’élite de l’armée américaine (JSOC Joint Special Operations Command) ultra secrète qui a eu la peau de BenLaden, il a fait sa carrière dans les opérations en Afghanistan.
- DSK (Directeur du FMI à l’époque)
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Interrogée le 8 mai 2014 devant une Commission d’enquête parlementaire au congrès américain à Washington. Elle doit répondre à la question : « y avaient-ils des néo- nazis dans les violences de rue qui ont mené au renversement de l’ancien président ukrainien ? » … Malaise de Victoria Nuland qui confirme avec difficulté...
Les Américains voulaient un changement de régime et de président en Ukraine. Sans les groupes d’extrême-droite cela n’aurait pas été possible.
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