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Πρόεδρος Ελλήνων Γιατρών Μ. Βρετανίας: Δεν θα κάνω το εμβόλιο, δεν έχω αρκετά στοιχεία
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104 views • December 10, 2020
Η Πρόεδρος των Ελλήνων Γιατρών της Μ. Βρετανίας, Κυριακή Σονίδου, μιλά στην εκπομπή "MEGA Σαββατοκύριακο" και λέει πράγματα που προκαλούν "τεχνικά προβλήματα" στο κανάλι, με αποτέλεσμα την απότομη διακοπή της σύνδεσης.
Η κ. Σονίδου δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένη να κάνει το νέο εμβόλιο για την COVID-19, καθώς δεν είχε, ως γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την απαραίτητη ενημέρωση από το κράτος.
Η κ. Σονίδου επισημαίνει ότι αυτή η έλλειψη ενημέρωσης αντιβαίνει της συνήθους πρακτικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μ. Βρετανίας, όπου πάντα υπήρχε επίσημη ενημέρωση των γιατρών σε ανάλογες περιπτώσεις, ενώ αφήνει αιχμές για πολιτικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβέρνησης Τζόνσον γύρω από την υπόθεση του εμβολιασμού.
Η κ. Σονίδου δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένη να κάνει το νέο εμβόλιο για την COVID-19, καθώς δεν είχε, ως γιατρός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την απαραίτητη ενημέρωση από το κράτος.
Η κ. Σονίδου επισημαίνει ότι αυτή η έλλειψη ενημέρωσης αντιβαίνει της συνήθους πρακτικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μ. Βρετανίας, όπου πάντα υπήρχε επίσημη ενημέρωση των γιατρών σε ανάλογες περιπτώσεις, ενώ αφήνει αιχμές για πολιτικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες της κυβέρνησης Τζόνσον γύρω από την υπόθεση του εμβολιασμού.
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