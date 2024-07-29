BTC IS CBDC AND YOUR FUTURE ENSLAVEMENT!

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HOW TO MAKE A MINT: THE CRYPTOGRAPHY OF ANONYMOUS ELECTRONIC CASH
https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/money/nsamint/nsamint.htm
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SHA-256 NSA:
https://www.google.com/search?q=sha-256+nsa&sca_esv=d29716a28124f733&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIX9UTUUvJ4WvnO-KgW4EklMXQrtA%3A1720931597552&ei=DVWTZryxIdmnptQP0rCsmA4&oq=sha-256+nsa&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgtzaGEtMjU2IG5zYUjCFVDaCFiOEXABeACQAQCYAY4BoAG9BKoBAzEuNLgBA8gBAPgBAZgCA6ACrALCAgoQABiwAxjWBBhHwgINEAAYgAQYsAMYQxiKBcICCBAAGIAEGMsBwgIKEAAYgAQYQxiKBcICBRAAGIAEwgIGEAAYDRgemAMAiAYBkAYRkgcDMS4yoAfYFA&sclient=mobile-gws-wiz-serp
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NSA Post-Quantum Cryptography Algorithms
https://www.nsa.gov/Cybersecurity/Post-Quantum-Cybersecurity-Resources/
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wban blockchain network
https://www.google.com/search?q=wban+blockchain+network+&sca_esv=d29716a28124f733&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIIDAX7c0c4WWtAz_vxYajD_FQujEQ%3A1720932388308&ei=JFiTZtLGEoDdptQP7ZaGuAs&oq=wban+blockchain+network+&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIhh3YmFuIGJsb2NrY2hhaW4gbmV0d29yayAyBRAhGKABMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGKABSLolULEIWNYicAB4AJABAJgBpwGgAfsGqgEDMi41uAEDyAEA-AEBmAIHoAKgB8ICCxAAGIAEGLADGMsBwgIJEAAYsAMYCBgewgIHECMYJxjLBMICBRAhGJ8FmAMAiAYBkAYCkgcDMC43oAfVFg&sclient=mobile-gws-wiz-serp#sbfbu=1&pi=wban%20blockchain%20network
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nanotechnology blockchain network https://www.google.com/search?q=nanotechnology+blockchain+network&sca_esv=d29716a28124f733&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIJXIQY_HIY-Uyxr1y50K1c4KTihkQ%3A1720932441843&ei=WViTZpGUM8eHptQP-tKO-Ac&oq=nanotechnology+blockchain+network&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIiFuYW5vdGVjaG5vbG9neSBibG9ja2NoYWluIG5ldHdvcmsyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEj9NVCHJViPL3ABeAGQAQCYAYYBoAGQBKoBAzAuNLgBA8gBAPgBAZgCBKACpQPCAgoQABiwAxjWBBhHwgIHECMYsAIYJ8ICChAhGKABGMMEGAqYAwCIBgGQBgiSBwMxLjOgB8oL&sclient=mobile-gws-wiz-serp#sbfbu=1&pi=nanotechnology%20blockchain%20network
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internet of biological things blockchain https://www.google.com/search?q=internet+of+biological+things+blockchain+&sca_esv=d29716a28124f733&sca_upv=1&sxsrf=ADLYWIKCcPm92CwAoogLrYf0yQdA_1YFwA%3A1720932519695&ei=p1iTZq6PKq6mptQPn9GS4A8&oq=internet+of+biological+things+blockchain+&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIilpbnRlcm5ldCBvZiBiaW9sb2dpY2FsIHRoaW5ncyBibG9ja2NoYWluIDIFECEYoAEyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FMgUQIRifBTIFECEYnwUyBRAhGJ8FSM5yULAMWOtvcAJ4AZABAJgBoAGgAbciqgEEMC4zNrgBA8gBAPgBAZgCJqAC2ySoAg_CAgcQIxgnGOoCwgIHEC4YJxjqAsICBBAjGCfCAgoQABiABBhDGIoFwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAggQABiABBixA8ICERAuGIAEGLEDGNEDGIMBGMcBwgINEAAYgAQYsQMYQxiKBcICCBAuGIAEGLEDwgIOEC4YgAQYsQMY0QMYxwHCAggQABiABBjLAcICDhAuGIAEGMcBGMsBGK8BwgIIEC4YgAQYywHCAgYQABgWGB7CAggQABgWGB4YD8ICBxAhGKABGArCAgQQIRgVmAMVkgcEMi4zNqAHg40C&sclient=mobile-gws-wiz-serp#ip=1&sbfbu=1&pi=internet%20of%20biological%20things%20blockchain
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Ethical and societal challenges of the approaching technological storm [Blockchain, nano,IoBnT
Studju 25-07-2022
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/mt/document/EPRS_STU(2022)729543