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Unacknowledged: uma exposição do maior segredo do mundo.
A Verdade Está Aqui!
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48 views • September 17, 2020
"Unacknowledged" enfoca os arquivos históricos do Projeto de Divulgação e como o sigilo dos OVNIs foi implacavelmente imposto - e por quê. A melhor evidência de contato extraterrestre, datando de décadas atrás, é apresentada com depoimentos de testemunhas ultra-secretas diretas, documentos e filmagens de OVNIs, 80% dos quais nunca foram revelados em nenhum outro lugar. A pesquisa nos bastidores e as reuniões de alto nível convocadas pelo Dr. Steven Greer irão expor o grau de operações secretas ilegais no cerne do segredo dos OVNIs. De briefings com o diretor da CIA, principais generais e almirantes do Pentágono, até o briefing do presidente Obama por meio do conselheiro John Podesta, presidente da campanha de Hillary Clinton, levamos o espectador para trás do véu do sigilo e para os corredores do poder real onde o Os segredos do OVNI residem. O espectador
ficará sabendo que um golpe de estado silencioso ocorreu desde a década de 1950 e que o Congresso, o presidente e outros líderes mundiais foram marginalizados por elementos criminosos dentro do complexo militar-industrial-financeiro.
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steven greerovnisindustrie military
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