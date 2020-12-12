Osterhaus bevestigt dat hij €5,6 miljoen, door aandelenverkoop, heeft verdiend met vaccinonderzoek

Erik de Vlieger en Yves Gijrath, 11 december 2020De aanhouder wint. Niet linksom, dan rechtsom. De onderste steen komt boven. Dat blijkt uit deze bijzondere aflevering van The GYGS. De afgelopen weken hebben Yves en Erik zich vastgebeten in de verdachte geldstromen van Nederlands bekendste knuffelviroloog Ab Osterhaus. En na lang aandringen heeft Osterhaus, aan Follow The Money, bekend dat hij 5,6 miljoen euro heeft verdiend met de verkoop van zijn aandelen in een vaccin producent. Gijrath en De Vlieger zijn in alle staten door dit nieuws. Ze zijn trots dat hun research heeft bijgedragen aan deze ontknoping, maar boosheid overheerst en ze zijn zelfs een beetje emotioneel.1-2-tje met Yves