Fire at world’s second-largest produce market in Paris

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RT
September 25, 2022
The world’s second-largest fresh produce market caught fire in Paris, blanketing the French capital in a dense cloud of smoke visible from kilometers away
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