ESAS TEHLİKELİ olan Domuz Gribi değil, AŞISIDIR | Dr. Rauni Kilde

Bize yeni yaklaşan bir tehlike olan grip vakasını açıklayabilir misiniz?Domuz giribi mi?Evet domuz gribi.O tamamen bir saçmalık. Yani gerçekten büyük bir saçmalık.Burda esas tehlikeli olan domuz gribi değil, TEHLİKELİ OLAN AŞISI.Çünkü bu grip, sözüm ona domuz, insan ve kuş gribinin birleşimi bir hastalık.Fakat elbette bütün bunların ardında yatan gerçek Dünya nüfusunu azaltmaktan ve bundan milyarlar kazanmaktan başka bir şey değil....1978'de ABD eyaletlerinde domuz gribi baş gösterdiğinde aşısını 3 hafta sonra durdurdular.Çünkü çok fazla insan, sinir sistemleri tahrip edildiği için öldü.Fakat şimdilerde biraz düzeltme yaparak (parasal olarak) tekrar aynı aşıyı üretiyorlar.Ve 78'den sonra, zarar gören insanların tazminat davası açmamasını garantilemek için ilaç şirketlerini doğan ya da doğacak zararlardan muaf tutan yasalar çıkardılar.Çünkü daha önce 78'de ödemek zorunda kaldıkları çok fazla tutarda tazminat vardı.Fakat şu andaki, çıkardıkları yasalarla ilaç şirketleri doğacak hiçbir zarardan sorumlu değiller.Hatta hasta aldığı ilaçtan ölse bile!Yani bir bakıma bizi zehirleyip ve öldürüp bundan paçayı yırttıklarını söylüyorsunuz.Evet, aynen öyle.Peki, bu nasıl oluyor? Hükumetler bu yasalara nasıl izin veriyor?Henüz izin vermiyorlar. Çünkü şu ana kadar hiç kimse bir şey yapmadı.Şu anda bütün medyada korkutucu programlar yaptırıyorlar.Bütün medya, herşeyin daha kötüye gittiğini söylüyor. İnsanları bombardımana tutuyorlar.Korkutma propagandası yapılıyor. Ve insanlar korkuyor çünkü ne olacağını bilmiyolar.Ve biliyorsunuz DSÖ şu anda herkesi aşı olmaya zorluyor.Daah önceden DSÖ'nün herhangi bir hükumeti, vatandaşlarını aşı olmaya zorlatacak bir yetkisi yoktu!Sadece öneri verecek yetkisi vardı.Fakat galiba 97 ya da 98'de bir anlaşma imzalandı.Bu anlaşmaya göre eğer gerçekten ciddi bir salgın olacak olursa, ancak o zaman hükumetlere emir verecek bir yetki aldı.Ve bu yasanın çıkmasının HEMEN ARDINDAN DSÖ bu salgını en üst seviye olan 6'ya çıkardı.Şu anda Dünya'da istediğiniz herhangi bir yere gidin. İnsnalar hasta falan değil. Hasta olanlar da milyonlar değil.Yani bu sadece hükumetleri aşı aldırmaya zorlamak için çıkarılmış SAHTE BİR SALGIN ALARMIYDI !!!...Umarım bu aşıyı kimse olmaz!Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar. Yani kısacası hiç kimse!Finlandiya'daki Lapland bölgesinin Sağlık Müdürü ve yazarDr. Rauni Kilde***Kaynaklar:AYNI SALGIN OYUNUNU DOMUZ GRİBİ İLE DENEDİLER, AMA BAŞARAMADILAR ! DR. RAUNİ KİLDE-FİNLANDİYA - Ahmet Çınar YouTube KanalıThe Best talks with Dr Rauni Leena Luukanen Kilde The Power of Love April 2013Dr Rauni Kilde from Finland, about H1N1Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde dead, probably murdered