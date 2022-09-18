Ολλανδία: H απάτη του αζώτου | Όταν ελέγχεις τα τρόφιμα, ελέγχεις τους ανθρώπους.

"Πώς είναι δυνατόν, σε μια εποχή που όλοι μιλούν για πιθανές ελλείψεις τροφίμων και ασταθείς αλυσίδες εφοδιασμού, η ολλανδική κυβέρνηση να ακολουθεί αυτή την πολιτική, η οποία θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση από τις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και συνεπώς σε αβεβαιότητα για τους Ολλανδούς καταναλωτές;

Ένα πράγμα που δεν αναφέρεται σε αυτό το βίντεο είναι ότι οι Ολλανδοί αγρότες έχουν μειώσει την παραγωγή αζώτου κατά μέσο όρο 70% (!!) τα τελευταία 10 χρόνια ήδη και έχουν τη χαμηλότερη παραγωγή αζώτου και τις πιο αποτελεσματικές γεωργικές πρακτικές στον κόσμο. Αυτή η μικροσκοπική χώρα έχει την 6η μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο σε όγκο και τη 2η μεγαλύτερη σε αξία στον κόσμο.

Η απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτή τη χώρα ακολουθούν το σενάριο που έχει γράψει η ΕΕ για να επιτύχουν αυτό που αποκαλούν "Η Μεγάλη Επαναφορά".

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγρότες σε άλλες χώρες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος που ήδη εφαρμόζουν οι Ολλανδοί αγρότες, αν οι παγκοσμιοποιητές μπορούν να καταστρέψουν τους Ολλανδούς αγρότες με βάση ανούσια αντιεπιστημονικά αυθαίρετα πρότυπα, μπορούν και θα καταστρέψουν τους αγρότες παντού.

Πηγή: La scienza smaschera la bufala dell’azoto: la verità è che vogliono togliere la terra ai contadini - https://rumble.com/v1jobt7-la-scienza-smaschera-la-bufala-dellazoto-la-verit-che-vogliono-togliere-la-.html

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