Te seguire queriendo - Solo de guitarra - Binomio de Oro

🎥 Amigas y amigos de guitarravallenata.org reciban un cordial saludo de su servidor Albano Zapata. Una vez más compartiendo con ustedes mis conocimientos musicales de la guitarra en el Vallenato. En esta oportunidad, analizaremos el tema "Te seguiré queriendo" de José Vasquez, interpretado por el Binomio de Oro en la voz del inmortal Rafael Orozco y el grande del acordeón, Israel Romero. Espero que les sirva de mucho.





🗓️ [Publicado 29 mar 2020]





🎜 Tono: SI Bemol (Bb)

🎝 Afinación: Normal





📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.





🔗 Listas automáticas:





☑ GuitarraVallenata Acompañante

https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1





☑ GuitarraVallenata Acompañante II

https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1





☑ Técnicas para acompañar:

https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1





☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)

https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3





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🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org





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