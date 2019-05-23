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[मई 23, 2019] सपाट पृथ्वी सूर्य, चंद्रमा और राशि चक्र घड़ी ऐप। [Flat Earth Sun, Moon & Zodiac Clock app]
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अपने दोस्तों को समतल पृथ्वी को समझाने के लिए एक उपकरण होना चाहिए। जो दिखाता है कि सीजन कैसे काम करता है। सूर्य और चंद्रमा राशि चक्र के माध्यम से कैसे चलते हैं। दिन और रात। हमारी दुनिया के बारे में लोगों को जानने में मदद करने के लिए चुनिंदा वीडियो। अपने अगले बड़े कार्यक्रम के लिए टाइमर की गिनती करें। और भी बहुत कुछ! Google Play और Apple पर * अब उपलब्ध * है।
iOS App http://tiny.cc/FESMZClockiOS
Android App http://tiny.cc/FESMZClockAndroid
हम उस झूठ की दुनिया में रहते हैं जो विश्व नियंत्रकों के ऊपरी स्तरों द्वारा हम पर थोपा गया है। किसी से झूठ बोलना आसान है, उन्हें यह समझाने की तुलना में कि उन्हें झूठ बोला गया है, खासकर जब वे अनजाने में डर के आदी हो जाते हैं। यदि आपके विश्व विश्वास का आधार यह है कि आप एक कताई पानी ग्लोब नाशपाती रॉकेट पर एक अनंत अंतरिक्ष वैक्यूम के माध्यम से उड़ रहे हैं, तो आप नहीं जान पाएंगे कि आप कौन हैं, आप कहां हैं और आप वास्तव में क्या हैं। आप खो जाएंगे और यह जानकर महत्वहीन महसूस करेंगे कि आप सृष्टि के केंद्र में हैं, बजाय इसके कि आप एक विस्तृत ब्रह्मांड में धूल के एक कण पर हैं।
उस विश्वास से आप किसी भी चीज के लिए कायल हो सकते हैं। जागने के लिए आपको अपनी दुनिया की नींव से शुरुआत करनी होगी और वहां से आप काल्पनिक वक्र से परे देख सकते हैं।
समतल पृथ्वी सूर्य, चंद्रमा और राशि घड़ी ऐप समतल पृथ्वी की खोज करने और इसे मित्रों और परिवार से परिचित कराने का सबसे अच्छा उपकरण है। यह नेत्रहीन दिखाता है कि कैसे आकाश एक आदर्श घड़ी है और आपके लिए नवीनतम Google सेंसर वाली सपाट पृथ्वी सामग्री लाता है।
एफएक्यू पेज आपके सभी सवालों का जवाब देगा कि कैसे और क्यों सपाट पृथ्वी छिपी हुई है। एक कारण मिला कि आपको लगता है कि समतल पृथ्वी असंभव है, हमारे पास एक उत्तर है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा है।
FE क्लॉक चैलेंज लें। 2 सप्ताह तक हर दिन चुनिंदा वीडियो देखें और देखें कि क्या होता है।
Google Play या Apple ऐप स्टोर में ब्लू वाटर बे द्वारा बस "फ्लैट अर्थ क्लॉक" खोजें। यह आपके द्वारा अब तक का निवेश किया गया सर्वोत्तम $2.99 होगा। Google Play पर दस्तक देने वाले ऐप्स से बचें, वे मुफ़्त हैं और अभी भी कीमत के लायक नहीं हैं। इसे आज ही डाउनलोड करें और देखें!
सेब: https://tinyurl.com/FEiOSapp
एंड्रॉइड: https://tinyurl.com/FEdroidApp
दोनों: https://qrco.de/bbizVA
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एकमुश्त दान के लिए: PayPal.me/DITRH
वेनमो: dtweiss
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ब्राइटन: https://brighteon.com/channels/ditrhinterviews
बिटच्यूट: https://bitchute.com/ditrhinterviews
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ब्राइटन: https://tinyurl.com/DITRHiBlist
इंस्टाग्राम: @Theflaearthpodcast
मीडिया पूछताछ: [email protected]
यदि आप एक शो होस्ट हैं और सोचते हैं कि फ़्लैट अर्थ बेवकूफ़ और असंभव है, तो चलिए आपके चैनल पर एक प्रश्नोत्तर करते हैं।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिकी, शिक्षा
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