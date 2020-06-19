Mikrobiyolojik Açıdan Maske Değerlendirmesi | Avusturyalı Biyolog Clemens Arvay

TÜRKÇE SESLENDİRMELİ

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● Bense bugün çok daha farklı bir bakış açısını ele almak istiyorum. ÇOK KOLAY ANLAŞILIR olan mikrobiyolojik bir bakış açısını...

● Virüs kıyafetlerimiz ve hava ile temas ettiğinde ÇOK HIZLI bir şekilde etkisiz hale gelir. Çünkü virüsler KURUMAYA karşı çok dayanıksızdır.

● Hapşırdığımızda, konuştuğumuzda veya öksürdüğümüzde, eğer enfekteysek, bu virüsleri dışarıya veririz ve bir kısmı maskede kalır, bir kısmı da kalmaz.

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● Avusturya başbakanı Kurz ve yardımcısı Kogler'in yol açtığı başka bir fiyasko daha var ama. Halka yapılan açıklamalar. Bunlar SADECE PANİK OLUŞTURMA olarak izah edilebilecek türden.

● Kurz, 30 Mart'ta Kronen Gazetesi 'nin "Krone Televiziyonu" 'nda ve ORF 'nin "ZIB Özel" programında, YAKINDA HERKESİN, KORONA VİRÜSÜNDEN ÖLEN BİR TANIDIĞININ OLACAĞINI söyledi.

Ve aynı gün, başbakan yardımcısı Kogler de, yaptığı basın konferansında KORONA VİRÜSÜNDEN NE KADAR ÇOK İNSANIN ÖLECEĞİNİ ÇOĞU KİŞİNİN HAYAL BİLE EDEMEYECEĞİNİ söyledi.

Bunlar nasıl söylemler?!

HANGİ KANITLARA dayanarak Kurz ve Kogler bu sonucu önceden tahmin edebilir?

Bu imkansız! Bunu bilim insanları dahi bilemez.

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Şimdi siyasilerin GERÇEKLEŞMEYEN bu vb. iddiaları gayet normal karşılanıp KOMPLO TEORİSİ SAYILMIYOR ama bu biyolog vb. uzman bilim insanlarının karşı yöndeki, üstelik bilimsel temeli de olan açıklamaları KOMPLO TEORİSİ SAYILIYOR öyle mi?

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