Defilada Zwycięzców - Dokument w reżyserii Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka (2007)

Kto sponsorował i rozpętał pierwszą wojnę światową, to wiemy.

Kto sponsorował drugą wojnę światową, to też już wiemy bo sponsorzy się nie zmienili.

Ale kto ją tak naprawdę rozpętał ?

Film, który mocno otwiera oczy na serwowane nam "fakty historyczne" szczególnie dzisiaj w czasie sztucznie wywołanej plandemii i niesprecyzowanej sytuacji geopolitycznej.