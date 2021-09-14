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Defilada Zwycięzców - Dokument w reżyserii Grzegorza Brauna i Roberta Kaczmarka (2007)
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0 view • September 14, 2021
Kto sponsorował i rozpętał pierwszą wojnę światową, to wiemy.
Kto sponsorował drugą wojnę światową, to też już wiemy bo sponsorzy się nie zmienili.
Ale kto ją tak naprawdę rozpętał ?
Film, który mocno otwiera oczy na serwowane nam "fakty historyczne" szczególnie dzisiaj w czasie sztucznie wywołanej plandemii i niesprecyzowanej sytuacji geopolitycznej.
Kto sponsorował drugą wojnę światową, to też już wiemy bo sponsorzy się nie zmienili.
Ale kto ją tak naprawdę rozpętał ?
Film, który mocno otwiera oczy na serwowane nam "fakty historyczne" szczególnie dzisiaj w czasie sztucznie wywołanej plandemii i niesprecyzowanej sytuacji geopolitycznej.
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