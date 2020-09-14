- Σήμερα έχουμε εχθρούς γιατί είμαστε άπιστοι. Η Τουρκία μπορεί να “γαυγίζει”, να φωνάζει, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες “πλάτες” ώστε να κάνει το πολεμικό βήμα προς το Αιγαίο. Οι Γερμανοί είναι ο λαός που πάντα πολεμούσε τους Έλληνες, από τους Φράγκους ακόμα, που πολεμούσαν την Αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Είναι ο λαός που δημιούργησε την σύγχιση και τα προβλήματα μέσα στην Ορθοδοξία. Από εκεί ξεκίνησε το πρώτο μεγάλο σχίσμα με το “φιλιόκβε”. Είναι ο λαός που καλλιεργεί και “πατάει” στο θέλημα του διαβόλου και όχι στο θέλημα του Θεού. Οι Τούρκοι βασιζόντουσαν στις “πλάτες” των Γερμανών και πίστευαν ότι θα εξασφαλίσουν και τις “πλάτες” των Η.Π.Α. Οι Η.Π.Α. όμως, σήμερα, δεν μπορούν να στραφούν υπέρ της Τουρκίας “κάθετα” γιατί έχουν ... εκλογές. Υπάρχει η Ελληνική Ομογένεια και χρειάζονται την στήριξή της!

- Η Αμερική θα γίνει ... μερική!

- Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μας παρουσίασε ως ... οικόπεδο της Γερμανίας!

- Το θερμό επεισόδιο δεν θα το αποφύγουμε.

- Το πρόβλημα δεν θα είναι η Τουρκία. Ο Άγιος Παϊσιος έλεγε ... “την Αλβανία να προσέχουμε”. Θα έχουμε πολλές αναφλέξεις από τους λαθρομετανάστες, όπως στην Μόρια. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχουμε με την Αλβανία. Το 1992, όταν ένας αξιωματικός έθεσε - στον Άγιο Παϊσιο- το θέμα με την Τουρκία, εκείνος του συνέστησε “να έχουν τα μάτια τους στραμμένα στην Αλβανία”. Ο αξιωματικός είπε “μα, αν φτύσουμε, οι Αλβανοί θα πνιγούν στο σάλιο μας” και ο όσιος γέροντας απάντησε: “Να ακούς τον Γέροντα”!

- Ο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης έλεγε: “Από την Δύση μόνο μαύρα σύννεφα έρχονται...”.

- Ετοιμάζουν, το 2025 ένωση του Παπισμού με την Ορθοδοξία! Θα δουν πολλά τα μάτια μας...



Απόσπασμα από την εκπομπή “Για ποιόν χτυπά η καμπάνα” με τον Διονύση Μακρή (10 Σεπτεμβρίου 2020).