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Gekkie Diego
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50 views • November 27, 2020
Diego, het vriendje van de totaal doorgedraaide complotgekkie Youri denkt dat serieus dat hij een rapper is.
Laten we eerlijk zijn, die gast heeft een stem alsof hij constant aan de lachgas heeft gehangen en zijn teksten zijn lachwekkend, zelfs een kleuter rijmt beter dan dit spul.
Maar ook Diego mengt zich in de fittie met wietoliedealer Chris, eerder deze week werd hij zwaar in de maling genomen en zijn conclusie is nu dat Chris Videre is (https://youtu.be/AGXgjJkQnEI).
Om zijn oneindige domheid nog maar verder tentoon te stellen heeft hij er een liedje van gemaakt.
Laten we eerlijk zijn, die gast heeft een stem alsof hij constant aan de lachgas heeft gehangen en zijn teksten zijn lachwekkend, zelfs een kleuter rijmt beter dan dit spul.
Maar ook Diego mengt zich in de fittie met wietoliedealer Chris, eerder deze week werd hij zwaar in de maling genomen en zijn conclusie is nu dat Chris Videre is (https://youtu.be/AGXgjJkQnEI).
Om zijn oneindige domheid nog maar verder tentoon te stellen heeft hij er een liedje van gemaakt.
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