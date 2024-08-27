«Космічний кредит» від доктора Луїса Кобоулі. Конференція каталонською мовою з українськими субтитрами.





Фрагмент конференції під назвою «Життя перед народженням» доктора Луїса Кобоулі, проведений у Залі Поліевалент Солерас (Лас Гаррігес, Каталунія), у суботу, 29 серпня 2020 року.





Ця конференція презентує книгу під тією ж назвою, написану доктором Кобоулі і вона заснована на діалогах з пацієнтами, які проходять регресивну терапію, при якій вони переживають знову свій досвід – будь то в минулих життях, у період між життями, при їх зачатті, під час виношування в материнській утробі чи під час їх народження. Це спрямоване на лікування фобій чи минулих травм або прийняття уроків життя, що їх необхідно засвоїти.





У цьому уривку доктор Кобоулі вводить поняття «космічний кредит», що відноситься до загальних концепцій, таких як «карма» або «борг», але протилежної полярності. Через якість хвіста індивідуальної душі можна встановити певну здатність вибору з її боку. Наприклад, вибрати умови для майбутньої інкарнації.





Ми приносимо вибачення за те, що, згідно з установленими правилами, нам довелося видалити різних асистентів один від одного і ввести незручну вимогу носити маску, ще більш незручною для жінок-асистентів, які могли хвилюватись про свою вагітність. Нам не вистачало дозволу на захід, і до моменту його проведення ми не були впевнені, що зможемо його реалізувати і чи буде у нас можливість провести інший захід в наступні дні на території Понієнте в Каталунії.





Дякуємо селянену, екологу Жозефу Памієсу та його дружині за приїзд з Балагару та за візит на цей захід і ми щиро просимо вибачення у цього захисника здоров’я з двох причин: за вимогу носити маску по його прибутті та за те, що на відео повного заходу, в якому він бере участь як глядач, не показана частина його втручання на знак протесту проти примусового носіння маски.





Ми знаємо, що є експерти в науці та медицині, які, з не незначними аргументами, піддають сумніву ці заходи контролю. Водночас є гостра необхідність довести до відома громадськості, а також особисто, про Терапію Минулих Життів (ТМЖ) і Терапію Одержимості Духом (ТОД), враховуючи можливу величезну, за нашими оцінками, кількість зразків накопичених людських страждань, що очікують вирішення серед усіх людських душ – як у плоті, так і безтілесних, – які накопичувалися протягом усієї їхньої історії. Це вимагає термінового інформування всього населення про цю потребу.





Оригінальне відео: Мануель Марсан. Співпраця з субтитрами: Ксав'єр Клімент. Редагування субтитрів: Браулі Тамаріт. Организує: Асоціація Культури Жінок Елая. Співпрацює: міська рада Солерас. Переклад та українські субтитри: Слатіна Вікторія.





Профіль видання «Brighteon»: En cos i anima. Конференції українською. Дата публікації в «Brighteon»: П'ятниця, 23 серпня 2023 р. Тривалість відео: 3 хвилини 33 секунди. Мова: звук на кастильській з українськими субтитрами.





Переклад: Вікторія Слатіа.





Джерело орігінального відео:





https://www.youtube.com/watch?v=WDqrLCJN9D4





В тілі і в душі.

Реенкарнація через терапію минулих життів (ТМЖ).





https://animaweb.cat/uk/



