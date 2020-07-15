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Artificial Intelligence / Τεχνητή Νοημοσύνη - Το Κρυφό Εφιαλτικό Σχέδιο - David Icke
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43 views • July 15, 2020
Artificial Intelligence / Τεχνητή Νοημοσύνη - Το Κρυφό Εφιαλτικό Σχέδιο - David Icke
ΤΕΧΝΙΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ = ΤΟ ΤΕΛΟΣ της ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε Εγκεφαλικό – Νοητικό...
Αυτό το σύντομο αλλά ιδιαίτερα περιεκτικό βίντεο, είναι μέρος συνέντευξης του Ερευνητή Ντέϊβιντ Άϊκ στο Βρετανικό διαδικτυακό κανάλι “London Real” και δημοσιεύθηκε αρχικά στο κανάλι του ίδιου του ερευνητή στο γνωστό “YouTube” στα μέσα του καλοκαιριού του 2019.
Το κανάλι του ερευνητή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ στις 02 Μαΐου 2020 από τη ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ του “YouTube”... μαζί με δεκάδες βίντεο πολλών ετών, με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις του Άϊκ τόσο για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ “COVID-19” όσο και για τις σχέσεις του θέματος αυτού με την «έξυπνη» τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Παγκόσμια ΕΛΙΤ που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά....
Τέλος, όποιος ή όποια θεωρεί (ακόμα) τον David Icke "γραφικό" και επιθυμεί Ανάλυση σε βάθος και με λεπτομερή Τεχνικά Στοιχεία, περί του θέματος του ΓΙΑΤΙ και ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ η "Τεχνητή Νοημοσύνη" θα σημάνει το ΤΕΛΟΣ της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, και μάλιστα μέσα σε πολύ λίγα χρόνια... ας Μελετήσει και τον άγνωστο στην Ελλάδα Ερευνητή Γουές Πίρν και το σχετικό του ηλεκτρονικό βιβλίο (Αγγλικά) από το 2016, με τίτλο “Synthetic Super Intelligence and the Transmutation of Humankind” στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://wespenrevideos.com/wp-content/uploads/2019/12/wes_penre___synthetic_super_intelligence_and_the_transmutation_of_man__a_roadmap_to_the_singularity.pdf
Το παρόν βίντεο μαζί με τους ενσωματωμένους Ελληνικούς υπότιτλους ελήφθη από το κανάλι (YouTube) «Χειραγώγηση Του Νου by the media» το οποίο και ευχαριστώ.
- Morpheus Platon
15-07-2020
ΤΕΧΝΙΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ = ΤΟ ΤΕΛΟΣ της ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε Εγκεφαλικό – Νοητικό...
Αυτό το σύντομο αλλά ιδιαίτερα περιεκτικό βίντεο, είναι μέρος συνέντευξης του Ερευνητή Ντέϊβιντ Άϊκ στο Βρετανικό διαδικτυακό κανάλι “London Real” και δημοσιεύθηκε αρχικά στο κανάλι του ίδιου του ερευνητή στο γνωστό “YouTube” στα μέσα του καλοκαιριού του 2019.
Το κανάλι του ερευνητή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ στις 02 Μαΐου 2020 από τη ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ του “YouTube”... μαζί με δεκάδες βίντεο πολλών ετών, με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις του Άϊκ τόσο για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΑΤΗ “COVID-19” όσο και για τις σχέσεις του θέματος αυτού με την «έξυπνη» τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Παγκόσμια ΕΛΙΤ που βρίσκεται πίσω από όλα αυτά....
Τέλος, όποιος ή όποια θεωρεί (ακόμα) τον David Icke "γραφικό" και επιθυμεί Ανάλυση σε βάθος και με λεπτομερή Τεχνικά Στοιχεία, περί του θέματος του ΓΙΑΤΙ και ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ η "Τεχνητή Νοημοσύνη" θα σημάνει το ΤΕΛΟΣ της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ, και μάλιστα μέσα σε πολύ λίγα χρόνια... ας Μελετήσει και τον άγνωστο στην Ελλάδα Ερευνητή Γουές Πίρν και το σχετικό του ηλεκτρονικό βιβλίο (Αγγλικά) από το 2016, με τίτλο “Synthetic Super Intelligence and the Transmutation of Humankind” στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://wespenrevideos.com/wp-content/uploads/2019/12/wes_penre___synthetic_super_intelligence_and_the_transmutation_of_man__a_roadmap_to_the_singularity.pdf
Το παρόν βίντεο μαζί με τους ενσωματωμένους Ελληνικούς υπότιτλους ελήφθη από το κανάλι (YouTube) «Χειραγώγηση Του Νου by the media» το οποίο και ευχαριστώ.
- Morpheus Platon
15-07-2020
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