SVT:s ansvariga utgivare ställs mot väggen efter anklagelserna mot Swebbtv

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8 views • February 09, 2020





Efter att den tidigare vd:n för Scania, Leif Östling, intervjuats i Swebbtv gick skattefinansierade SVT till angrepp mot den oberoende kanalen och kallade den för en “vit makt”-kanal. Nya Dagbladet har ställt SVT:s ansvariga utgivare mot väggen angående angreppet och frågat vilka belägg man har för anklagelserna.



Public service finansieras genom skattesedeln och är därför skyldigt inför för Sveriges medborgare att kunna motivera och redogöra för sina arbetssätt.



Nya Dagbladet arbetar mot den bakgrunden med fortgående granskning kring hur Public service sköter sitt uppdrag och sina publicistiska principer som allmänheten har rätt att få klarhet kring.



Den 30 oktober publicerade SVT en artikel med rubriken ”Östling intervjuades av sajt med kopplingar till vit makt-miljö – Godner (S) kritisk” (



I artikeln hängs den tidigare vd:n för Scania, Leif Östling, ut efter att ha deltagit i en intervju i den medborgarjournalistiska tv-kanalen Swebbtv och talat om negativa konsekvenser av den förda invandringspolitiken.







Nya Dagbladet ringde Geronimo Åkerlund, ansvarig utgivare för SVT i Stockholmsområdet, för att fråga honom om hur denna artikel går ihop med Public service uppdrag.







Geronimo som är ansvarig utgivare dock vill inte ta ansvar för SVT:s rubriksättning, och ingress och text, utan menar att ”vit makt” begreppet är Expos ord. I strid med sina riktlinjer har man samtidigt inte låtit Swebbtv:s ansvarige utgivare Mikael Willgert komma till tals.







Geronimo menar att det framgår att Expo anser att Swebbtv är ”väldigt, väldigt breda” men något sådant framgår inte av artikeln.















Hur tänker du när du säger att ”en rubrik är en rubrik” ? Det är väl ett viktigt inslag i en artikel?







– Ja.







Spelar det ingen roll?







– Jo, det spelar roll, men du föreslår att vi skulle ha rubriken ” Leif Östling blir intervjuad av en sajt med vit makt kopplingar enligt Expos uppgifter” ?







Något sådant står det inte.







– Nej, det är en väldigt lång rubrik, det är nästan en ingress eller en artikel.















Här avbryts vår reporter som inte får fram frågan om att man hade kunnat välja en hel annan rubrik utan begrepp som ”vit makt”-miljö.







Geronimo Åkerlund ville att vår reporter skulle svara på ett hypotetiskt exempel, ”om en muslimsk församling bjuder in en hatpredikant, tycker du man kan säga att dem har kopplingar till till islamister då?”







Underförstått i detta resonemang är att en muslimsk församling kan sägas ha kopplingar till islamister om de bjuder in en så kallad hatpredikant, och att det på samma sätt är rätt att säga att Swebbtv har kopplingar till ”vit makt-miljön”, för att de bjudit in någon som påstås stå för det oklara begreppet ”vit makt”.







Han nämner i sammanhanget den svenske författaren och professorn i etnologi Karl Olov Arnstberg, som påstås vara kopplingen till den påstådda ”vit makt”-miljön och som kan av oklara anledningar jämförs med en islamistisk hatpredikant.







Argumentet varför Professor Arnstberg anses tillhöra ”vit makt”-miljön ska vara att han konstaterat att vetenskaplig forskning under lång tid observerat förekomsten av mänskliga raser.







Geronimo säger sig samtidigt dock inte ha någon synpunkt på SVT:s inslag och hur man då resonerar när man låter islamister får komma till tals på fängelser och bemöta SÄPO angående beslutet att utvisa dem. Borde SVT enligt sin egen logik således benämnas som ett medieföretag med kopplingar till islamistiska makt-miljön?







SVT:s artikel som nämns i detta reportage, är bara en av många artiklar och inslag där SVT kan anses bryta mot sina egna riktlinjer och sitt uppdrag mot allmänheten.







Markus Andersson



[email protected]







Per Nordin



[email protected]



https://nyadagbladet.se/inrikes/svts-ansvariga-utgivare-stalls-mot-vaggen-efter-anklagelserna-mot-swebbtv/ STÖD NYA DAGBLADETS GRANSKANDE JOURNALISTIK - SWISHA TILL 072-722 0172Efter att den tidigare vd:n för Scania, Leif Östling, intervjuats i Swebbtv gick skattefinansierade SVT till angrepp mot den oberoende kanalen och kallade den för en “vit makt”-kanal. Nya Dagbladet har ställt SVT:s ansvariga utgivare mot väggen angående angreppet och frågat vilka belägg man har för anklagelserna.Public service finansieras genom skattesedeln och är därför skyldigt inför för Sveriges medborgare att kunna motivera och redogöra för sina arbetssätt.Nya Dagbladet arbetar mot den bakgrunden med fortgående granskning kring hur Public service sköter sitt uppdrag och sina publicistiska principer som allmänheten har rätt att få klarhet kring.Den 30 oktober publicerade SVT en artikel med rubriken ”Östling intervjuades av sajt med kopplingar till vit makt-miljö – Godner (S) kritisk” ( https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/leif-ostling-stallde-upp-i-intervju-pa-sajt-med-kopplingar-till-vit-makt-miljon I artikeln hängs den tidigare vd:n för Scania, Leif Östling, ut efter att ha deltagit i en intervju i den medborgarjournalistiska tv-kanalen Swebbtv och talat om negativa konsekvenser av den förda invandringspolitiken.Nya Dagbladet ringde Geronimo Åkerlund, ansvarig utgivare för SVT i Stockholmsområdet, för att fråga honom om hur denna artikel går ihop med Public service uppdrag.Geronimo som är ansvarig utgivare dock vill inte ta ansvar för SVT:s rubriksättning, och ingress och text, utan menar att ”vit makt” begreppet är Expos ord. I strid med sina riktlinjer har man samtidigt inte låtit Swebbtv:s ansvarige utgivare Mikael Willgert komma till tals.Geronimo menar att det framgår att Expo anser att Swebbtv är ”väldigt, väldigt breda” men något sådant framgår inte av artikeln.Hur tänker du när du säger att ”en rubrik är en rubrik” ? Det är väl ett viktigt inslag i en artikel?– Ja.Spelar det ingen roll?– Jo, det spelar roll, men du föreslår att vi skulle ha rubriken ” Leif Östling blir intervjuad av en sajt med vit makt kopplingar enligt Expos uppgifter” ?Något sådant står det inte.– Nej, det är en väldigt lång rubrik, det är nästan en ingress eller en artikel.Här avbryts vår reporter som inte får fram frågan om att man hade kunnat välja en hel annan rubrik utan begrepp som ”vit makt”-miljö.Geronimo Åkerlund ville att vår reporter skulle svara på ett hypotetiskt exempel, ”om en muslimsk församling bjuder in en hatpredikant, tycker du man kan säga att dem har kopplingar till till islamister då?”Underförstått i detta resonemang är att en muslimsk församling kan sägas ha kopplingar till islamister om de bjuder in en så kallad hatpredikant, och att det på samma sätt är rätt att säga att Swebbtv har kopplingar till ”vit makt-miljön”, för att de bjudit in någon som påstås stå för det oklara begreppet ”vit makt”.Han nämner i sammanhanget den svenske författaren och professorn i etnologi Karl Olov Arnstberg, som påstås vara kopplingen till den påstådda ”vit makt”-miljön och som kan av oklara anledningar jämförs med en islamistisk hatpredikant.Argumentet varför Professor Arnstberg anses tillhöra ”vit makt”-miljön ska vara att han konstaterat att vetenskaplig forskning under lång tid observerat förekomsten av mänskliga raser.Geronimo säger sig samtidigt dock inte ha någon synpunkt på SVT:s inslag och hur man då resonerar när man låter islamister får komma till tals på fängelser och bemöta SÄPO angående beslutet att utvisa dem. Borde SVT enligt sin egen logik således benämnas som ett medieföretag med kopplingar till islamistiska makt-miljön?SVT:s artikel som nämns i detta reportage, är bara en av många artiklar och inslag där SVT kan anses bryta mot sina egna riktlinjer och sitt uppdrag mot allmänheten.Markus AnderssonPer Nordin Keywords newsswedennya dagbladet

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