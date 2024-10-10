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Проморолик вебинара "Натуральная альтернатива статинам. Холестериновый миф"
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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17 views • 6 months ago

Полезен будет тем, кто:

✔️принимает статины

✔️ у кого близкие принимают статины

✔️ у кого повышенные риски сердечно-сосудистых заболеваний

✔️ специалистам, назначающим статины


На вебинаре вы узнаете:

✅ что существует научная база о вреде статинов, а научная база об их эффективности слаба и во многом бездоказательна

✅ что побочный эффект статинов на самом деле это их основной эффект

✅ что холестерин намеренно оболгали

✅ что есть натуральные альтернативы статинам

✅ что, на самом деле, является виновником артеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний (спойлер - не холестерин)

✅ о необходимой роли холестерина в организме


Ведущий вебинара: Борис Гринблат, натуропат, исследователь натуральных методов лечении онкологии, участник проекта "Правда О Раке"- Глобальный поиск методов лечения, основатель проекта Медальтернатива.инфо, автор книги "Дианоз-рак. Лечиться или жить", участник ЧМ 2024 по карате киокушинкай в Токио, завершил 4 марафона (пробежав первый в 53 года), отец 4 детей (младшему 5 лет)


https://borisandinga.com/alternative

Keywords
cholesterolstatinsboris grinblat
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