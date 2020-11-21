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21.11.2020. Новости. Паника! У них все подготовлено, и они нас уничтожают (№ 171 часть I (1)).
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4994 views • November 20, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:26 Письмо слушателя. «Спасибо вам, очень интересно и поучительно вы рассказываете, но очень уж долго, хотелось бы почаще вас слушать но покороче, не 3 часа)».
03:14 Консолидация Сил против корона-террора. https://www.youtube.com/watch?v=botlGy34QNo&;feature=youtu.be.
10:50 Консолидация Сил против корона-террора. https://www.youtube.com/watch?v=botlGy34QNo&;feature=youtu.be.
16:40 Большое собрание православных мирян в г. Москва. 31 октября 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=gPWffJYEbM4&;t=3611s.
18:14 Нас это волнует!!! https://www.youtube.com/watch?v=r9Ztygi4dsY&;feature=youtu.be. Все продумано. Прививку будут считывать устройства .Сделал или нет определят сразу у каждой прививки свой номер . Так что только прямое противостоит.
19:21 "Вакцинация убьёт 30% населения" - Кеннеди младший.
https://www.youtube.com/watch?v=BNpA3BzCDtg&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=57.
28:03 В декабре в РФ проведут массовую вакцинацию, которая, возможно, положит конец эпидемии – Суслов. https://www.youtube.com/watch?v=8lDu5RlOndI
31:46 ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ЗАКОН О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ... https://www.youtube.com/watch?v=KOhGMMOGR4Q&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=48 ?ﾟﾇ
35:19 ВОЗ назвала условие для завершения пандемии коронавируса
https://iz.ru/1085949/2020-11-11/voz-nazvala-uslovie-dlia-zaversheniia-pandemii-koronavirusa?utm_source=odnoklassniki&;utm_medium=social
39:46 ХОДЯТ И ОПРАШИВАЮТ НАСЕЛЕНИЕ, СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ПРОЖИВАЕТ. Зачем и по какому праву??? https://www.youtube.com/watch?v=EKeaa1I6-hs.
44:10 М@скарад - это надолго‼️ https://www.youtube.com/watch?v=xGK1RN1uC-g&;feature=youtu.be.
47:58 ОТКАЗ ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ.
48:29 Нежданная биометрия в поезде! https://www.youtube.com/watch?v=1HZM9VdN6pk&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=28.
52:10 Как выглядит новая «Пятёрочка» без продавцов?
https://www.youtube.com/watch?v=csRWaNt6nvo&;feature=youtu.be.
55:14 Спасение от штрафов за маски и перчатки в метро при полиции.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7dHxxXwh2k&;feature=youtu.be.
59:50 Три шестёрки через кассу. https://www.youtube.com/watch?v=0s5sIybIzbk.
Сегодня мы обсудим ускорение событий, связанных с всеобщей вакцинацией: биометрию в общественных местах (магазины, поезда), несанкционированную проверку населения у них дома, поговорим о том кому выгодна данная пандемия. А также обсудим Собрание православных мирян, который прошёл 31.10.2020 в Москве https://www.youtube.com/watch?v=gPWffJYEbM4&;t=3611s.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
00:26 Письмо слушателя. «Спасибо вам, очень интересно и поучительно вы рассказываете, но очень уж долго, хотелось бы почаще вас слушать но покороче, не 3 часа)».
03:14 Консолидация Сил против корона-террора. https://www.youtube.com/watch?v=botlGy34QNo&;feature=youtu.be.
10:50 Консолидация Сил против корона-террора. https://www.youtube.com/watch?v=botlGy34QNo&;feature=youtu.be.
16:40 Большое собрание православных мирян в г. Москва. 31 октября 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=gPWffJYEbM4&;t=3611s.
18:14 Нас это волнует!!! https://www.youtube.com/watch?v=r9Ztygi4dsY&;feature=youtu.be. Все продумано. Прививку будут считывать устройства .Сделал или нет определят сразу у каждой прививки свой номер . Так что только прямое противостоит.
19:21 "Вакцинация убьёт 30% населения" - Кеннеди младший.
https://www.youtube.com/watch?v=BNpA3BzCDtg&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=57.
28:03 В декабре в РФ проведут массовую вакцинацию, которая, возможно, положит конец эпидемии – Суслов. https://www.youtube.com/watch?v=8lDu5RlOndI
31:46 ПОЛЬСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО ЗАКОН О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ... https://www.youtube.com/watch?v=KOhGMMOGR4Q&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=48 ?ﾟﾇ
35:19 ВОЗ назвала условие для завершения пандемии коронавируса
https://iz.ru/1085949/2020-11-11/voz-nazvala-uslovie-dlia-zaversheniia-pandemii-koronavirusa?utm_source=odnoklassniki&;utm_medium=social
39:46 ХОДЯТ И ОПРАШИВАЮТ НАСЕЛЕНИЕ, СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ПРОЖИВАЕТ. Зачем и по какому праву??? https://www.youtube.com/watch?v=EKeaa1I6-hs.
44:10 М@скарад - это надолго‼️ https://www.youtube.com/watch?v=xGK1RN1uC-g&;feature=youtu.be.
47:58 ОТКАЗ ОТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ СЕЗОННОГО ГРИППА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ.
48:29 Нежданная биометрия в поезде! https://www.youtube.com/watch?v=1HZM9VdN6pk&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=28.
52:10 Как выглядит новая «Пятёрочка» без продавцов?
https://www.youtube.com/watch?v=csRWaNt6nvo&;feature=youtu.be.
55:14 Спасение от штрафов за маски и перчатки в метро при полиции.
https://www.youtube.com/watch?v=Q7dHxxXwh2k&;feature=youtu.be.
59:50 Три шестёрки через кассу. https://www.youtube.com/watch?v=0s5sIybIzbk.
Сегодня мы обсудим ускорение событий, связанных с всеобщей вакцинацией: биометрию в общественных местах (магазины, поезда), несанкционированную проверку населения у них дома, поговорим о том кому выгодна данная пандемия. А также обсудим Собрание православных мирян, который прошёл 31.10.2020 в Москве https://www.youtube.com/watch?v=gPWffJYEbM4&;t=3611s.
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