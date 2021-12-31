Фаучи заявил, что они понятия не имеют что колют людям, и каков будет результат и эффект со временем, — страшное признание!..

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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«Как только мы получили последовательность ... вируса от китайцев (!)» — Эта последовательность — синтетический, специально разработанный (при помощи компьютера, Искусственного Интеллекта) ТОКСИЧНЫЙ так наз. «Спайт-белок», выдаваемый преступниками-глобалистами за белки шипов «коронавируса». Чтобы организм прибитых сам вырабатывал этот токсин, вызывающий симптомы «ковида». !!! Фаучи он заявил, что они понятия не имеют о том, что они колют людям, и каков будет результат и эффект со временем, — страшное признание!.. «Доктор-смерть Фаучи», заявил конкретно и безапелляционно — они понятия не имеют о том, что они колют людям, и каков будет результат и эффект со временем. Такого ещё никогда не было за всю историю человечества. Они экспериментируют прямо на населении... При этом умудряясь устанавливать обязательную вакцинацию. Мир сошел с ума вместе с правительствами и со всеми врачами и правоохранительными органами, которые превратились в убийц? Слушайте и читайте внимательно каждое слово, точнее объяснения уже не найти. «10, 15, 20 лет назад... ...были четкие правила для любой создаваемой вакцины. Иными словами, на любую вакцину от начала ее изобретения ... ..до момента, когда вы можете заявить, что она безопасна... ...уходило минимум 5-6-7 лет! Но не сейчас. Как только мы получили последовательность ...вируса от китайцев, мы стали сразу выпускать вакцины... в массы и добавили в вакцину- ген. На все про все, ушло один день. И через 65 дней, мы сделали первые инъекции добровольцам первой фазы испытаний. Посмотреть если это безопасно. Это самое быстрое производство и внедрение вакцин населению за всю историю. И это хорошие новости. Остается вопрос- несмотря на то, что все произошло с космической скоростью.. ...чтобы удостовериться в безопасности вакцин, понадобится как минимум несколько месяцев. Затем наступает вторая фаза испытаний... ..и вместо использованных нами 45 -ти человек в первой фазе, ...мы использовали сразу сотни тысяч. И на это должно минимум уйти еще 6-8 месяцев. Для того чтобы убедиться- работает это или нет. Итак, даже если мы идем самым быстрым путем, на все про все уйдет год и даже полтора. Узнать, на самом ли деле мы можем использовать эти вакцины, или нет. Другой вопрос безопасности- вы вакцинируете людей и у них наступает реакция на антитела, а затем они встречаются с настоящей инфекцией или вирусом. Действительно ли реакция, которую вы вызываете, на самом деле остановит инфекцию или наоборот? Для этого нужно проводить много обширных исследований. И не просто на добровольцах, у которых нет риска заражения... А на людях, которые на улице. И такое случается уже не первый раз, когда вакцина, которая по началу казалась хорошей защитой... ...на самом деле- вредила людям. Это было в истории испытаний вакцины против респираторного... ...вируса на детях, которая потом только навредила детям. Еще, вакцина против СПИДа... ...испытанная несколько лет назад, оказалось, что она делает людей еще больше открытыми к заражению».

Поэтому вы не можете просто так.. пойти и начать людей колоть. Пусть посмотрят это видео врачи и прочие, которые незаконно принуждают в смертельному уколу. Источник: Телеграм канал adonaris

Предсказание: «Сейчас появилась ещё одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и ПЕЧАТЬ…» (преп. П.Святогорец «О знамениях времён»).

Признанный сейчас святым Паисий Святогорец когда-то очень просил, обращался к Небесам, — чтобы было открыто всё точно о чипизации, биометрии, электронных документах и т.д. Это было несколько десятков лет тому. И ему явилась тогда святая Евфимия Всехвальная, и было подробно в деталях рассказано что и как будет. (Ведь в небесном плане всё известно, вне времени). Поэтому, такая информация точная. Вот и дожили до таких времён. Из статьи https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii (скачать в формате .pfd — https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii/pdf )