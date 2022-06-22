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CLIMATE CHANGE - YEAR RIGHT! - THEY ARE MANIPULATING THE WEATHER EVERYWHERE WITH THESE!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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397 views • June 22, 2022

IF A STORM HAS A NAME OR IS NAMED YOU CAN BET YOUR BOTTOM DOLLAR$ IT WAS MAN MADE! DEADLY AND  IN THE HANDS OF EVIL GREEDY FEW!

TIME TO MAKE YOUR WORLD A BETTER PLACE - CHANGE THE EVIL TO GOOD!

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

THE PLANETS ALIGN AND SO DO THE PEOPLE! - https://www.brighteon.com/e42d8920-49f9-4bf9-81cc-0e0cf5822657

covid vaccines cause hepatitis and liver damage - fact! - https://www.brighteon.com/5a4ade8b-bdd0-423a-86d4-c4490c873398

DO YOU WANT TO CHANGE THE WORLD? MAX IGAN - https://www.brighteon.com/5bf3d4d9-8f63-481c-99f1-83de9d72cf56

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

MAKE THAT LIFE CHANGE LIKE YOUR FOREFATHERS - https://www.brighteon.com/1a4f6591-eda0-44b8-ba24-08cd8ce46de8

OPEN GENOCIDE - https://www.brighteon.com/89a34f60-afd0-4abb-950f-a55acfb90b6e

BORIS JOHNSON UK PM FARTHER HEADS THESE FANATICAL FAKE GLOBAL WARMING GREEN NEW SCAM SCUM - PURE PAGANS AND DEFIANTLY EVIL EUGENIC SATANISTS - https://www.brighteon.com/6f9774a1-3769-41c4-8eae-91a6b3aca1df

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e
RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/

CAPTURED BRITS CONFESS THERE CRIMES AGAINST RUSSIA - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34


ITS MUCH WORSE THAN YOU THINK! - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f


NEVER FIGHT ALONG SIDE NAZIS - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34



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