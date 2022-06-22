CLIMATE CHANGE - YEAR RIGHT! - THEY ARE MANIPULATING THE WEATHER EVERYWHERE WITH THESE!

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IF A STORM HAS A NAME OR IS NAMED YOU CAN BET YOUR BOTTOM DOLLAR$ IT WAS MAN MADE! DEADLY AND IN THE HANDS OF EVIL GREEDY FEW!
TIME TO MAKE YOUR WORLD A BETTER PLACE - CHANGE THE EVIL TO GOOD!
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
THE PLANETS ALIGN AND SO DO THE PEOPLE! - https://www.brighteon.com/e42d8920-49f9-4bf9-81cc-0e0cf5822657
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GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
MAKE THAT LIFE CHANGE LIKE YOUR FOREFATHERS - https://www.brighteon.com/1a4f6591-eda0-44b8-ba24-08cd8ce46de8
OPEN GENOCIDE - https://www.brighteon.com/89a34f60-afd0-4abb-950f-a55acfb90b6e
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RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/
CAPTURED BRITS CONFESS THERE CRIMES AGAINST RUSSIA - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34
ITS MUCH WORSE THAN YOU THINK! - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f
NEVER FIGHT ALONG SIDE NAZIS - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34