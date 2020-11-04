Песня "Узел псевдожизни", вариант с титрами

Песня "Узел псевдожизни"



Узел "жизни" затянут туго,

И... шею уже не спасти.

Нет правды, любви, нет друга,

И даже креста, который... нести.

(это припев)



Так думал поэт,

Осмыслив свой ад.

Знал бы юный эстет,

Что лжевируса смрад



Окрасит тот ад в блаженства цвета,

Что то лишь разминка, блажь, маета.

Что то передышка от войны до войны,

Что это лишь пауза перед разгромом страны.



Припев



Какой же тут крест

В бедламе скотов?!

Лишь лжи Эверест

У них и Содом,



Содом, что зовется сейчас

Гуманизм,

А без прикрас -

Это просто фашизм.



Фашизм что проник

Уже в каждый дом,

Фашизм что в миг

Превратил в дурдом



Хваленый мир, где человек горд,

Но до смерти боится любых держиморд.

Он оденет намордник - лишь попроси,

Ещё улыбнется, и скажет "Мерси!"



Припев



Какой же тут крест

В маразме толпы,

Которая съест

Всё, как грибы,



Любое дерьмо,

Что ни подкинь,

Оденет ярмо,

И скажет "Аминь"?



Какой же тут крест,

Когда жизни нет?!

Глянешь окрест -

Один только бред.



Бред сивого мерина и то поумней.

Бараны учиться должны у коней.

Бараны в намордниках - стыд для собак -

Остатки свободы отдали "за так".



А за что же отдали?

Днем с огнем не сыскать!!!

Им лишь с короб наврали...

Рабы, твою мать!!!



Припев