ΤΟ ΞΕΠΑΣΤΡΕΜΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΘΑΝΑΤΟΛΑΓΝΑ ΚΟΜΠΑΝΙΑ

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1020 views • December 11, 2021





Και την ώρα που επιμένουν να αποκρύπτουν τα στατιστικά θανάτων ή ψάχνουν να τα χρεώσουν στη νεα μετάλλαξη πλέον τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά καθώς όχι μόνο έχουμε πραγματική εμπειρία μέσα από τη ζωή, όχι μόνο μοιραία προκύπτουν στατιστικά και από τη χώρα μας εκτος από ξένες αλλά έχουμε αυτοψίες όπως και μια νέα τρομακτική έρευνα που ξεκαθαρα αποδεικνύει από 566 ασθενείς ότι τα σκευάσματα αυτά αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο για καρδιομυοπάθειες, θρομβώσεις και άλλα αγγειακά προβλήματα. Πάλι όμως αυτοί δεν αποκλίνουν από το πρόγραμμα μιλώντας ο ίδιος ο Μπιλ για νεα εμβόλια με επίθεμα, όχι τιποτ’άλλο, μην νιώθει κανείς άβολα αν του πουν ότι τρυπιέται.



Συνεχίζοντας λοιπόν αυτόν τον μαραθώνιο στον οποίο Καλλιμάρμαρο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα εμείς παράλληλα παρατηρούμε τον νέο κόσμο που μας είπαν ότι προέκυψε λόγω της ψευτοπανδημίας να είναι έτοιμος. Ρομπότ κάθε είδους όλο και κάνουν την εμφάνιση τους. Ρομπότ με ρόδες, αερωθούμενα, ποιητές, ζωγράφοι ικανά να μιμούνται εκπληκτικά ανθρώπινες εκφράσεις και ακόμα και να αναπαράγονται! Σε ένα κόσμο που τον βλέπουν κυριαρχούμενο από αυτά που θα έχουν τις υπερικανότητες και ο άνθρωπος να είναι ο φτωχός συγγενής. Όμως ίσως έχουν ίσως ξεχάσει πως απ’τη στιγμή που δεν θα μπορούμε ούτε να πουλάμε ούτε να αγοράζουμε δυστυχώς γι’αυτούς δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε και όλα αυτά που με τόση μανία μας πουλάνε. Αντίθετα ξεροκέφαλα γυρνάμε την πλάτη και συνεχίζουμε με ευγνωμοσύνη να περπατάμε το δρόμο της αρετής, αυτόν της ομολογίας.





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ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: Επειδή πάντα προσπαθούν να βλέπουν παραπέρα στην προσπάθεια τους να προλαμβάνουν για το καλό μας και μιας και πλέον πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι αυτός εδώ ο φοβερός ιός θα παραμείνει για πολύ καιρό μαζί μας, δεν είχαν παρα να μας παρουσιάσουν το χρονοδιάγραμμα των δόσεων της γονιδιακής θεραπείας μας ούτως ώστε να μπορεί το γενετικό μας υλικό να παραμένει ικανό να μας εξασφαλίζει την επιβίωση. Βέβαια το χρονοδιάγραμμα δεν αναμένεται να είναι διόλου δυσέλικτο λαμβάνοντας υπ’οψην και την προτροπή του ψευδυπουργού υγείας στην ευρωπαική ένωση που συνέχισε το κρεσέντο των καλύτερων λαγών από την πλευρά της Ελλάδος προτρέποντας ο χρόνος που θα χρειάζεται να περάσουμε από το αφεντικό για να ανανεώσουμε την ελευθερία μας και να επεκτείνουμε τη συμμετοχή στην κανονικότητα να μειωθεί.Και την ώρα που επιμένουν να αποκρύπτουν τα στατιστικά θανάτων ή ψάχνουν να τα χρεώσουν στη νεα μετάλλαξη πλέον τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά καθώς όχι μόνο έχουμε πραγματική εμπειρία μέσα από τη ζωή, όχι μόνο μοιραία προκύπτουν στατιστικά και από τη χώρα μας εκτος από ξένες αλλά έχουμε αυτοψίες όπως και μια νέα τρομακτική έρευνα που ξεκαθαρα αποδεικνύει από 566 ασθενείς ότι τα σκευάσματα αυτά αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο για καρδιομυοπάθειες, θρομβώσεις και άλλα αγγειακά προβλήματα. Πάλι όμως αυτοί δεν αποκλίνουν από το πρόγραμμα μιλώντας ο ίδιος ο Μπιλ για νεα εμβόλια με επίθεμα, όχι τιποτ’άλλο, μην νιώθει κανείς άβολα αν του πουν ότι τρυπιέται.Συνεχίζοντας λοιπόν αυτόν τον μαραθώνιο στον οποίο Καλλιμάρμαρο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα εμείς παράλληλα παρατηρούμε τον νέο κόσμο που μας είπαν ότι προέκυψε λόγω της ψευτοπανδημίας να είναι έτοιμος. Ρομπότ κάθε είδους όλο και κάνουν την εμφάνιση τους. Ρομπότ με ρόδες, αερωθούμενα, ποιητές, ζωγράφοι ικανά να μιμούνται εκπληκτικά ανθρώπινες εκφράσεις και ακόμα και να αναπαράγονται! Σε ένα κόσμο που τον βλέπουν κυριαρχούμενο από αυτά που θα έχουν τις υπερικανότητες και ο άνθρωπος να είναι ο φτωχός συγγενής. Όμως ίσως έχουν ίσως ξεχάσει πως απ’τη στιγμή που δεν θα μπορούμε ούτε να πουλάμε ούτε να αγοράζουμε δυστυχώς γι’αυτούς δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε και όλα αυτά που με τόση μανία μας πουλάνε. Αντίθετα ξεροκέφαλα γυρνάμε την πλάτη και συνεχίζουμε με ευγνωμοσύνη να περπατάμε το δρόμο της αρετής, αυτόν της ομολογίας.Επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzelΦίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/ Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/ Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ: https://angelokarageorgos.gr/to-ksepastremma-tis-leukis-fylis-apo-mia-thanatolagna-kompania Keywords vaccinesanalysisconspiracynew world ordercoronavirusglobalisation

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