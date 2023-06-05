5/6/23 JEFFREY PIKE OVERHEAD 5M DISTANCE UNSAFE FLY REORT CAA 29479

ALSO GROUND LEVEL OVERHEAD UNSAFE FLY REPORTED G-CEVS, G-MZOG, WG458, G-LUDM
6/6/23 G-BOHR NEARLY CRASHED INTO BUS, AMBLE, G-MZOG unsafe fly, G-POLA unsafe fly misconduct Ref Northumbria Police: E6D868D9BE8A4B6
18 US code 2261 stalking with intent to harm, injure, harass, kill cause substantial emotional distress.
THE AIRCRAFT MOBBING/HARASSMENT STARTED WHEN I COMPLAINED FORMERLY TO NORTHUMBRIA POLICE IN PERSON COINCINDENTALLY ON THAT DAY, WHEN I VOICED CONCERN ABOUT DEMOCIDE THE CHEMTRAIL PHENOMENON.
ATC they advised me to go to the police i.e. vast majority of the craft I reported have not been blipping on radar. ATC asked me if I had evidence of the craft nearly crashing into my home 5 times? I told them yes still images and video . ATC then told me I must go to the police. I did Police did not take me seriously even when I showed them craft with no ID time and date stamped with GPS prohibited airspace locations proof shown on my in camera TIFF files.
Direct Energy Weapons. United States Patent Application: (uspto.gov) wherein the mobile vehicle is an aircraft.
20070139247
mobile vehicle is an aircraft.
STALKERS REPORTED TO THE CAA. MANY SHOWN HAVE BUZZED ME 1000's OF TIMES UNSAFE FLYING.
RAF FROM BOCKENFIELD: WG458, A6 ECZ, WB697, ZM311, ZM419, G-FLXI, G-OJWS, N111SC, ZZ176, ZM403, ZM408, G-ZEBY, G-GDFN, G-RIZZ, G-OATL, G-FNOT, N2445V, G-OBMS, G-BRAK, G-WEND, G-AYMK, G-WEEV, G-NICU, G-BBMB, G-MFLT, G-OANN, G-BNJH, G-JOHA, G-JABZ, G-CMEI, G-SACT, G-CCYJ, G-CCNR, G-CFDO, G-AYRT, G-HPIN, G-EORG, G-IDFE, 2 EMBR, G-WEFR, G-RVSE, KAF 343, G-DGPS, G-VCML, G-BOYV, G-AYOW, G-SDOA, G-RAFK, G-LUDM,
M-ODKZ, OE GLY, G-RSKR, N517FD, G-MCGR, G-BDAG, G-BMBB, G-EINI, N228US, G-CEGK, G-CEKD, G-BJZN, G-JMAW, G-SYDH, G-IFIT, G-GMAH, G-SICB, G-DRTL,G-TUCK, G-JEFA, G-CGNG, G-ZEBY, G-AWUJ, G-KEVI, G-OATL, N111SC, ZM311, HB WZP, ZM311, G-MOOD, D-FIBE,G-LFSJ, G-MACI, G-TEDI, PH LAW, G-ONTV, G-OMHC,G-CCPV, G-ETJA, G-BEZV, N3544M, N999F, G-BYXL, G-PDGX, G-BHJO, G-CHRM, G-BKEV, G-SENS,420V, G-EMHE, G-BDAG, G-AWGZ, G-BUHR, G-JTPC, G-MYJD, G-JTPC, G-BSPE, G-AZBE, G-CHVS, G-BDKH, G-RVIC, G-GNMM, US NAVY 610 HSC 11, G-GFCA, G-EDYO, G-PCOP, G-GAMA, D-GFAS, G-BYXD, A6 ENV, G-BOXC, G-GDFB, G- JZHA, G-TSGJ, G-POPA, G-JLIN, G-BNOM, G-JECR, G-BOXC, G-VIPA, D-HOAE, G-PDGT, G-YEOM, G-ATRM, G-BOFR, EI RJW, G-BEZV, G-EMED, G-NHAC, G-NTWK, G-LXUS, G-BNOM, G-CDGV, G-DRTC, G-AZNO, G-CBAR, G-BBNZ, G-BOPA, ZM333, ZM405,G-MRTP, G-CDDF, G-NGCC, G-NLEE, G-OGGY, G-BGGM, G-CHER, G-TCDF, G-AXTA, G-MACR, G-CFDO, G-BDAG, G-AWGZ, G-BUHR, G-JTPC, G-IANZ, G-MYJG, G-BSPE, G-AZBE, G-CHVS, G-BDKH, G-RVIC, G-BDAG, G-AWGZ, F-HBXB, G-EZNM, G-POLB, G-CFLD, G-G-G-CCV, G-MRSS, OO MMM, G-EZFZ, G-CIOO, G-EZGA, G-FRRN, G-ODEE, G-ZDEA, G-CJJA, G-CIPL, G-BMFD, EI EMJ, N25OMD, G-VOAR, G-GHKX, G-KNCG, G-FDZZ, G-BSJX, D-EIVQ, EI RJH, G-JZHF, G-BPRI, G-KOVU, G-AVRK, G-BFTC, N150ZZ, N986JT, G-ECOP, G-JZHG, OE LOJ, G-ECOK, G-GBAS, G-JAVO, G-PVSS, G-G-G-GDFD, G-BXSG, G-CBOP, G-G-G-G-GDFZ,G-TCDL, G-BSHP, G-CCNP, G-MOSJ, G-DXTR,G-RJXJ, EI RJR, PH BXG, G-HUBB, G-OCCH, G-BMKT, G-OPFR, EI RJX, G-MRSS, G-BIVF, EI EMJ, G-MIND, G-BUUL, G-RVRT, G-DWCE, G-VFAS, G-CPOP, G-BBSA, G-BOJZ,G-ONUN, G-BNOH, G-BXCY, G-XXIV, WZ447, G-ZXCL, G-TZED, G-ECGC, G-TUCK, G-CETU, G-BHHE, G-DAAZ, N25OMO, G-BXLY, G-BBNJ, G-ZIPA, G-ASMJ, G-JZHX, G-EUUC, G-EIEB, G-PRPH,EI RJT, G-ATMC, G-EMEH, G-HLSA, G-BYFR, G-HALS, G-CKCL, G-CHAG, G-EYDO, G-BCTK, G-ZDEA, G-JRER, G-CFGJ, G-BGTF, G-ZDEA, G-BTMR, G-CGOS, DE LOJ, EI RJY, G-EJRS, G-IFIT, G-PTTD, G-RICO, G-BHXK, G-BDUY, G-BRDO, G-AYAW, G-OBMS, D-ERMK, A6 ECY, G-FDZY, G-FDZY, G-BKWY, G-BNOF, XZ591, N30593, OY MLS, G-BTRF, G-BXTB, G-ATRX, G-OJLD, G-BSFX, G-CGNG,M-SHRM, G-OBMS, G-PION, G-PICX, G-OELD, G-PCMC, D-ERMK, A6 ECY, G-FDZY, G-BKWY, XZ591, N30593, OY MLS, G-BTRF, G-BXTB, G-ATRX, G-OJLD, G-BSFX, G-CGNG, G-OBMS, G-PION, G-PICX, G-OELD, G-BSFX,G-CGNG, 2 BOYS, D-ERMK, G-FDZY, G-CCWM, G-TAWL, G-MCGS, G-GOWF, G-EELS, G-EWZZ, G-AVGA, G-PTTA, G-BAXY, G-IASB, G-IASA, G-AZBE, G-WBVS, G-TCDL, G-RATV, G-PTTC, G-ARAW, D-ABQM, G-CEXO, G-LUKA, G-JECX, G-RWEW, G-STAN, G-DMPP, G-BIXH, G-HOPE, G-BOFZ, G-SUZN, G-AYGP, G-PTTB, G-WAVA, G-EJRS, G-NELS, G-LANG, G-BRJV, G-BDFZ, G-BUIF, G-LWLW, G-RVNG, G-BMUZ, G-NALA, G-BRLO, G-EZFS, G-OFFO, G-BJVT, G-EGRV, G-NEAU, G-CPAS, G-TVHB, G-POLX, G-POLB, G-AYEF, G-EWZZ, G-AWOT, G-POLA, G-ECGC, G-BTAW, NH2JA, G-NHAC, G-CDMV, D-ACNM, G-EVEZ, G-BTFP, F-GBVN, G-PECK, G-FBRN, G-KRES, G-BKWY, N58JA, G-ADMT, G-MFLM, N177SA, G-AZFA, G-ILFF, PH ILM, N177SA, ZZ176, G-BWLL, G-ZINC, LN 318, G-BSYG, G-BKAZ, G-COBS, EI FSL, G-THDR, G-BKAM, G-BMRJ, G-CGNE, PH DYX, G-BTZA, G-MZOG, RAF 505 HERCULES, G-DODG, RAF ZZ178, D-AECF, G-TIPR, G-BOVK, ZM401, A6 EEB, G-FRAH, G-TUMO, GMOAL, F-HBLP, G-BGMT, F-HBLD, A6 EPO, 2 LOOK, EI HJR, G-TTOB, N250MD, ZP809, G-RAFL, G-CLEA, G-ELUE, G-TIVV, G-PLAN, G-CORB
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