🇮🇹 ITALIA - SUBCOMISARIA DE POLICÍA "DESOBEDECER SE HA CONVERTIDO EN UN DEBER" (Subtitulos Español)

Italia



SUBCOMISARIA DE POLICÍA



"DESOBEDECER SE HA CONVERTIDO EN UN DEBER"



"Estoy aquí para recordar a todas las fuerzas del orden que hemos jurado respetar la Constitución", estas fueron las palabras de la subcomisaria de la Policía Estatal, Nunzia Alessandra Schilirò, que habló en el escenario de la plaza San Giovanni de Roma.



Gran consenso y participación para el evento promovido por varios colectivos en contra de la Tarjeta Verde y las restricciones impuestas por el Gobierno a los que no la tienen.



Entre los invitados estaba Schilirò, que invitó a la unión "para pedir ahora la revocación del GreenPass"