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3. "Ἀνθρωπότητα εἶναι πεπρωμένο του Σύμπαντος"
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0 view • March 02, 2022
" Εἶναι πιό εὔκολο νά κατανοήσουμε την ἀνθρωπότητα γενικά παρά ἕναν ἄνθρωπο ἀτομικά. Δυστυχῶς γιά την ἀνθρωπότητα, δέν εἶναι πάντα οι ἀκριβοδίκαιοι αὐτοί πού ἔχουν δίκιο.
Θά μιλήσουμε γιά την σημασία ἤ μή, του ἀνθρωπίνου γένους ἐπί της γῆς. Ἐπειδή κάθε ἄνθρωπος εἶναι μία ἀνθρωπότητα, μία ἱστορία παγκόσμια.
Στή ζωή ὑπάρχουν δύο εἴδη ἀνθρώπων: οι αἰσιόδοξοι καί οι ἀπαισιόδοξοι. Οἱ ἀπαισιόδοξοι ἔχουν συνήθως δίκιο. Ἄν ὅμως ἡ ἀνθρωπότητα ἔφτασε ὡς ἐδῶ, αὐτό το χρωστάει στούς αἰσιόδοξους. Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι πάθος. Χωρίς πάθος, ἡ θρησκεία, ἡ ἱστορία, τα μυθιστορήματα, ἡ τέχνη δέν θά ἐνυπῆρχαν. Ὅλο το ἀνθρώπινο γένος δέν εἶναι παρά μία οἰκογένεια διασκορπισμένη σε ὅλη την ἐπιφάνεια της γῆς.
Κάθε ἀγάπη γιά την ἀνθρωπότητα εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη με το μέλλον."
ΔΙΟΡΘΩΣΗ:
« Μακάρι να υπήρχε ένας ηγέτης να τα παρατήσω όλα και να πάω μαζί του στο βουνό.»
Η δήλωση αυτή ανήκει στην Νατάσσα Μποφίλιου και όχι στην Κα Τσαλιγοπούλου όπως εκ παραδρομής εκφράστηκε στην εκπομπή απο τον Κο Μουρούτη.
Θά μιλήσουμε γιά την σημασία ἤ μή, του ἀνθρωπίνου γένους ἐπί της γῆς. Ἐπειδή κάθε ἄνθρωπος εἶναι μία ἀνθρωπότητα, μία ἱστορία παγκόσμια.
Στή ζωή ὑπάρχουν δύο εἴδη ἀνθρώπων: οι αἰσιόδοξοι καί οι ἀπαισιόδοξοι. Οἱ ἀπαισιόδοξοι ἔχουν συνήθως δίκιο. Ἄν ὅμως ἡ ἀνθρωπότητα ἔφτασε ὡς ἐδῶ, αὐτό το χρωστάει στούς αἰσιόδοξους. Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι πάθος. Χωρίς πάθος, ἡ θρησκεία, ἡ ἱστορία, τα μυθιστορήματα, ἡ τέχνη δέν θά ἐνυπῆρχαν. Ὅλο το ἀνθρώπινο γένος δέν εἶναι παρά μία οἰκογένεια διασκορπισμένη σε ὅλη την ἐπιφάνεια της γῆς.
Κάθε ἀγάπη γιά την ἀνθρωπότητα εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη με το μέλλον."
ΔΙΟΡΘΩΣΗ:
« Μακάρι να υπήρχε ένας ηγέτης να τα παρατήσω όλα και να πάω μαζί του στο βουνό.»
Η δήλωση αυτή ανήκει στην Νατάσσα Μποφίλιου και όχι στην Κα Τσαλιγοπούλου όπως εκ παραδρομής εκφράστηκε στην εκπομπή απο τον Κο Μουρούτη.
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