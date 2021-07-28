WHAT’S THE FORMULA? Baby Formula and Baby Food

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Sources
Faucis First Fraud https://www.bitchute.com/video/EyHCTB73W8im/
Memorandum 200 1974
https://www.nixonlibrary.gov/sites/default/files/virtuallibrary/documents/nssm/nssm_200.pdf
Nestle PDF 1974
http://archive.babymilkaction.org/pdfs/babykiller.pdf
Archive 1981
http://web.archive.org/web/20090715095509/https://www.nytimes.com/1981/12/06/magazine/the-controversy-over-infant-formula.html
Archive 2012
https://archive.is/kBMv6
https://www.businessinsider.com/personal-finance/nestles-infant-formula-scandal-2012-6
10/2017
https://youtu.be/fGg4vDypX8M
08/2018
https://youtu.be/nvtTnt7kwAE
10/2019
https://youtu.be/tNfEduOzYWo
01/2021
https://youtu.be/N3zLaDDEQ0E
02/2021
https://youtu.be/ioAyq_BafSc
https://youtu.be/DZ6Q8qfKhdA
Battle Hymn audiobook
https://www.amazon.com/Battle-Hymn-Revelations-Sinister-World-ebook/dp/B005KL6YT0
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