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L'effondrement de notre civilisation - Prophétie de Rudolf Steiner
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207 views • April 26, 2022
1er avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=7cKfYf5dsAk
Bible Essénienne : https://www.youtube.com/channel/UCIlSBpInEFUewu1_YyaHElw
Description d'origine :
Notre civilisation arrive à la fin d'un cycle. Cela a été annoncé par de nombreuses prophéties et de nombreuses traditions. Mais pour une personne sensée, il suffit juste d'observer le monde d'une façon lucide pour comprendre que la civilisation occidentale est au bord de l'effondrement.
Dans les années 1920, Rudolf Steiner a fait une prophétie vraiment étonnante et mystérieuse qui décrit précisément les causes spirituelles de cet effondrement et le futur lumineux s'ouvre après cette grande crise.
À travers cette vidéo, vous comprendrez beaucoup plus clairement ce que nous vivons aujourd'hui et quel est le chemin des fils et des filles de la Lumière.
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➡️ https://t.me/SagesseEssenienne
📖Vous souhaiter avoir la Bible Essénienne? Vous la trouverez ici :
➡️ La boutique Essénienne - http://bit.ly/3bARuSg
➡️ Le site de la Bible Essénienne - https://bit.ly/3LzNRgi
🎓 Découvrez aussi la formation pour travailler avec la bible Essénienne
https://bit.ly/3ITLfbu
📚 MES LIVRES:
➡️ Le pouvoir de guérison de la pensée - https://bit.ly/3K2t30C
➡️ Vivre en conscience avec Dieu - https://bit.ly/3uPhTWz
📚 LIVRES D'OLIVIER MANITARA:
➡️ Tous les livres esséniens: https://bit.ly/2ZuXpXL
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