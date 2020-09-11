© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Elon Musk, le mec faussement sympa
Follow
0
Download MP3
Share
Report
23 views • September 11, 2020
Le 24 octobre 2014, lors de l’AeroAstro Centennial Symposium du MIT, interrogé par un spectateur sur l'intelligence artificielle, Elon Musk répond : « Avec l’intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Vous savez, ces histoires où vous avez un homme avec un pentagramme, et l’eau bénite, et il fait comme s'il pouvait contrôler le démon....»
Rires dans l'assistance. Boutade ou réponse pesée, Elon Musk semblait faire comprendre qu'il y avait de quoi être inquiet ; sous-entendant que ce qui s'échappe de la boîte de Pandore n'y retourne jamais.
Sauf que depuis, cela ne l'a pas empêché de signer un contrat bien juteux pour que sa société SpaceX expédie dans l'espace 50 000 satellites (associés à la CinqGée, il faut savoir qu'il n'y aura plus un seul cm² sur terre pour échapper à l’œil qui voit tout).
Ce type, comme tous ses acolytes, sait parfaitement ce qui se prépare.
Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=PULkWGHeIQQ
Lire mon article de blogue sur le sujet :
http://www.margueriterothe.com/2020/06/digitalisation-de-la-ionosphere-l-empire-satellite-d-elon-musk-la-5g-a-marche-forcee-les-elites-en-roue-libre.html
Mon blogue :
margueriterothe.com
Ma chaîne Brighteon (surtout pour les vidéos censurées sur YT)
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
Rires dans l'assistance. Boutade ou réponse pesée, Elon Musk semblait faire comprendre qu'il y avait de quoi être inquiet ; sous-entendant que ce qui s'échappe de la boîte de Pandore n'y retourne jamais.
Sauf que depuis, cela ne l'a pas empêché de signer un contrat bien juteux pour que sa société SpaceX expédie dans l'espace 50 000 satellites (associés à la CinqGée, il faut savoir qu'il n'y aura plus un seul cm² sur terre pour échapper à l’œil qui voit tout).
Ce type, comme tous ses acolytes, sait parfaitement ce qui se prépare.
Vidéo originale :
https://www.youtube.com/watch?v=PULkWGHeIQQ
Lire mon article de blogue sur le sujet :
http://www.margueriterothe.com/2020/06/digitalisation-de-la-ionosphere-l-empire-satellite-d-elon-musk-la-5g-a-marche-forcee-les-elites-en-roue-libre.html
Mon blogue :
margueriterothe.com
Ma chaîne Brighteon (surtout pour les vidéos censurées sur YT)
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.