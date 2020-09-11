Elon Musk, le mec faussement sympa

Le 24 octobre 2014, lors de l’AeroAstro Centennial Symposium du MIT, interrogé par un spectateur sur l'intelligence artificielle, Elon Musk répond : « Avec l’intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Vous savez, ces histoires où vous avez un homme avec un pentagramme, et l’eau bénite, et il fait comme s'il pouvait contrôler le démon....»Rires dans l'assistance. Boutade ou réponse pesée, Elon Musk semblait faire comprendre qu'il y avait de quoi être inquiet ; sous-entendant que ce qui s'échappe de la boîte de Pandore n'y retourne jamais.Sauf que depuis, cela ne l'a pas empêché de signer un contrat bien juteux pour que sa société SpaceX expédie dans l'espace 50 000 satellites (associés à la CinqGée, il faut savoir qu'il n'y aura plus un seul cm² sur terre pour échapper à l’œil qui voit tout).Ce type, comme tous ses acolytes, sait parfaitement ce qui se prépare.Vidéo originale :Lire mon article de blogue sur le sujet :Mon blogue :margueriterothe.comMa chaîne Brighteon (surtout pour les vidéos censurées sur YT)