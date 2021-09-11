Conseillère Fernanda Barth : Personne ne peut être forcé à se faire inoculer un vaccin expérimental

URGENT ! Pour le bien de tous, faites la plus large diffusion de ces vidéos, auprès de votre famille et de vos connaissances, car nous sommes en danger soumis à une tyrannie médico-sociale qui cherche à mettre fin à l'humanité.La conseillère brésilienne Fernanda Barth dénonce l’imposition de vaccins qui sont encore expérimentaux. De plus ce vaccin n'empêche pas la contagion. Il est du domaine public que les personnes vaccinées contractent et transmettent le Covid, donc les pass sanitaires n'ont aucune valeur, car si les personnes infectées ont été vaccinées, elles sont pareilles aux personnes non vaccinées.Source vidéo : Alcyon Pleiades Conseillé