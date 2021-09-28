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6. L'impuissance des médecins
Myriam Bloch
Myriam Bloch
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21 views • September 28, 2021
Le Symposium interdisciplinaire sur le covid-19 s'est tenu le 29 et 30 Juillet 2021. A travers une réunion d'experts en médecine, en économie ou encore en journalisme, ce symposium cherche à rétablir la vérité sur les événements auxquels nous assistons depuis bientôt 2 ans. Il essaye de répondre à des questions telles que : D'où vient le SARS-Cov-2 ? Est-il d'origine naturelle ou fabriqué par l'homme ? S'il est fabriqué par l'homme, par qui et pourquoi a-t-il été fabriqué ? Quelle est la réelle efficacité des vaccins ? Y a-t-il un agenda dissimulé derrière ce vaste théâtre "sanitaire" ? Quelles sont les conséquences économiques et sociales des mesures restrictives ? Ont-elles réellement été prises pour des raisons sanitaires ? Quelles solutions avons-nous pour sortir de cette situation catastrophique ?
Des figures comme celles de Reiner Fuellmich, Vera Sharav, Sucharit Bhakdi, Mike Yeadon, Catherine Austin Fitts, Denis Rancourt ou Richard Werner nous fournissent des interventions de grande qualité et nous apportent des éléments clefs.

✨ Ce symposium a été réalisé grâce à un partenariat entre :
Doctors for Covid Ethics : https://doctors4covidethics.org

Children's Health Defense : https://childrenshealthdefense.eu

UK Column :https://www.ukcolumn.org
📝 La traduction a été réalisée par :
Jeanne Traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a

Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1

Quantum Leap Traduction : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2

Mention spéciale à Elo, qui depuis des mois nous apporte son aide précieuse dans la traduction

Source vidéo : Jeanne Traduction
https://rumble.com/vn0z4l-6-limpuissance-des-mdecins.html?mref=6zof&;mrefc=2
Keywords
depopulationproteine spikecrime contre humanitevaccin covid-19effets secondaires vaccins
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