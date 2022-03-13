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Joh. W. Matutis - Kraft aus der Sanftmut - 13. März 2022
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0 view • March 13, 2022
Friedfertigkeit fängt bei mir zuhause an. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffresst. Bring dein Leben in Ordnung, solange es noch Zeit ist.
Stichworte: von Jesus lernen – die Seligpreisungen des Teufels – wie sich Sanftmut zeigt – Jähzorn als Zeichen der Besessenheit – wer hat zu dir gesprochen, wer ist dein Ratgeber? – Gewalt bringt nichts – Geduld, Demut und Barmherzigkeit – für Deutschland und den Westen ist der Zug abgefahren – nimm dir Zeit für Gott – ohne Gottes Segen läuft nichts – wie du Gottes Frieden findest
Predigt herunterladen:
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