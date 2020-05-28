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“Covid-19 – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГЛОБАЛЬНОГО ОБМАНА – РАСКРЫТО Доктором Эндрю Кауфманом. (Русские субтитры)”
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87 views • May 28, 2020
- Русский перевод и русские субтитры: Мистер Алекс "ТРОЛЬ”
Это видео изначально было загружено на английском языке каналом Дэвида Айка 21 апреля 2020, по заголовком «Доктор Эндрю Кауфман раскрывает магический трюк COVID-19 – ловкость рук, которая трансформировала общество»…
Доктор Эндрю Кауфман, прежде всего, Честный человек, и уже потом Честный и Храбрый (я бы сказал) Учёный, относящийся, к сожалению, к числу тех учёных, которые Молчат… или их заставляют молчать, находится перед лицом Глобального ОБМАНА, который АБСОЛЮТНО, ЖЕСТОКО и РАДИКАЛЬНО трансформирует мировое сообщество, к которому и привыкли и знали до последних пор… На сайте Доктора Эндрю Кауфмана вы также можете найти это видео, как и другие ролики на полезные темы: www.andrewkaufmanmd.com
«Предыдущее видео» лекции, которое упоминает Доктор Кауфман в данном видео, также выгружено им на свой сайт в начале апреля 2020, а также на свой канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCV7v2cvSnrJ9Qyz36cW1Ftw , а также мы можете найти это видео на другом канале, выгруженном пользователем под ником "TheFelsyFamily": https://www.youtube.com/watch?v=0YvNRno-JB8 с Английскими субтитрами. (кнопка субтитры под этим видео.
Относительно Дэвида Айка, чей канал был полностью удалён (!) 2го мая 2020 года, я должен оговориться, что могу быть не согласен на 100% с выводами исследования автора и его взглядами. Другими словами, хоть я и согласен с львиной долей его выводов и заключений, я лишь основываюсь на данных свои собственных исследований, наблюдений, находок которые выходят далеко за рамки тех выводов, которыми ограничился сам Дэвид Ик.
Люди ещё не видели НИЧЕГО ПОХОЖЕГО… на то, что грядёт… и еще одна «веха» - это Глобальная программа Вак-ци-нации против несуществующего «вируса»… которая помимо обычно используемых СМЕРТЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, также быдем в себе содержать УМНЫЕ НаНоТехнологически элименты в составе вакцин…
Так называемый «вирус» и так называемая «пандемия Covid-19», это ни что иное как главный «инструмент» незримой «Элиты», с связке с владельцем Глобальной Вак-ци-но-фарма-индустрии Биллом Гейцем и его «филиалом» в лице ВОЗ (всемирной организацией здравоохранения)… в процессе жестокого насаждения ПОВЕСТКИ Технократической Глобальной Диктатуры также называемой «Мировым правительством», которую поддерживают высокими «умными» технологиями и «искусственным интеллектом», внедряемыми ускоренными темпами, такими как "5G", которые в свою очередь охватывают всё большие площади в крупнейших городах мира в период глобальной «Изоляции».
Илон Маск, другой «фронт-мен» Психопат (должен сидеть в тюрьме за свои преступления против человечества) уже запускает свои спутники в количестве 42 000 для “Глобальной сети Wi-Fi” предположительно для обеспечения еще более быстрого доступа к сети интернет, в то время как они РАСПРОСТРАНЯЮТ КУДА БОЛЕЕ СИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПО ВСЕХ ОХВАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ!!! И этот факт доказан НЕЗАВИСИМЫМИ (НО ОТЛУЧЁННЫМИ) научными исследованиями Доктора Артура Фюрстенберга, учёного, исследователя и активиста, его недавняя книга, НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ПРИЧИНАМИ заболеваний электромагнитной природы… со схожими симптомами как и у ТАК НАЗЫВАЕМОГО «COVID -19» … название книги доктора Фюрстенберга – «Невидимая радуга – История электричества и жизнь» вы можете приобрести в книжных магазинах а также прочитать тут: https://www.8freebooks.net/download-the-invisible-rainbow-arthur-firstenberg-pdf/
И еще столько всего следует рассказать на эту тему… К сожалению большая часть человечтва по прежнему «спит»…
Это видео изначально было загружено на английском языке каналом Дэвида Айка 21 апреля 2020, по заголовком «Доктор Эндрю Кауфман раскрывает магический трюк COVID-19 – ловкость рук, которая трансформировала общество»…
Доктор Эндрю Кауфман, прежде всего, Честный человек, и уже потом Честный и Храбрый (я бы сказал) Учёный, относящийся, к сожалению, к числу тех учёных, которые Молчат… или их заставляют молчать, находится перед лицом Глобального ОБМАНА, который АБСОЛЮТНО, ЖЕСТОКО и РАДИКАЛЬНО трансформирует мировое сообщество, к которому и привыкли и знали до последних пор… На сайте Доктора Эндрю Кауфмана вы также можете найти это видео, как и другие ролики на полезные темы: www.andrewkaufmanmd.com
«Предыдущее видео» лекции, которое упоминает Доктор Кауфман в данном видео, также выгружено им на свой сайт в начале апреля 2020, а также на свой канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCV7v2cvSnrJ9Qyz36cW1Ftw , а также мы можете найти это видео на другом канале, выгруженном пользователем под ником "TheFelsyFamily": https://www.youtube.com/watch?v=0YvNRno-JB8 с Английскими субтитрами. (кнопка субтитры под этим видео.
Относительно Дэвида Айка, чей канал был полностью удалён (!) 2го мая 2020 года, я должен оговориться, что могу быть не согласен на 100% с выводами исследования автора и его взглядами. Другими словами, хоть я и согласен с львиной долей его выводов и заключений, я лишь основываюсь на данных свои собственных исследований, наблюдений, находок которые выходят далеко за рамки тех выводов, которыми ограничился сам Дэвид Ик.
Люди ещё не видели НИЧЕГО ПОХОЖЕГО… на то, что грядёт… и еще одна «веха» - это Глобальная программа Вак-ци-нации против несуществующего «вируса»… которая помимо обычно используемых СМЕРТЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, также быдем в себе содержать УМНЫЕ НаНоТехнологически элименты в составе вакцин…
Так называемый «вирус» и так называемая «пандемия Covid-19», это ни что иное как главный «инструмент» незримой «Элиты», с связке с владельцем Глобальной Вак-ци-но-фарма-индустрии Биллом Гейцем и его «филиалом» в лице ВОЗ (всемирной организацией здравоохранения)… в процессе жестокого насаждения ПОВЕСТКИ Технократической Глобальной Диктатуры также называемой «Мировым правительством», которую поддерживают высокими «умными» технологиями и «искусственным интеллектом», внедряемыми ускоренными темпами, такими как "5G", которые в свою очередь охватывают всё большие площади в крупнейших городах мира в период глобальной «Изоляции».
Илон Маск, другой «фронт-мен» Психопат (должен сидеть в тюрьме за свои преступления против человечества) уже запускает свои спутники в количестве 42 000 для “Глобальной сети Wi-Fi” предположительно для обеспечения еще более быстрого доступа к сети интернет, в то время как они РАСПРОСТРАНЯЮТ КУДА БОЛЕЕ СИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПО ВСЕХ ОХВАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ!!! И этот факт доказан НЕЗАВИСИМЫМИ (НО ОТЛУЧЁННЫМИ) научными исследованиями Доктора Артура Фюрстенберга, учёного, исследователя и активиста, его недавняя книга, НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ПРИЧИНАМИ заболеваний электромагнитной природы… со схожими симптомами как и у ТАК НАЗЫВАЕМОГО «COVID -19» … название книги доктора Фюрстенберга – «Невидимая радуга – История электричества и жизнь» вы можете приобрести в книжных магазинах а также прочитать тут: https://www.8freebooks.net/download-the-invisible-rainbow-arthur-firstenberg-pdf/
И еще столько всего следует рассказать на эту тему… К сожалению большая часть человечтва по прежнему «спит»…
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