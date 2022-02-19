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Το μηνυμα που έστειλε ο Alex Jones στην Ελλάδα το 2010 (και τον αγνοήσαμε)
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1024 views • February 19, 2022
Η δημοσιογράφος Ελένη Σκόπη του πήρε μια 12λεπτη συνέντευξη
για λογαριασμό του σάιτ μου ΙΔΕΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, μεταφέροντας
ερωτήσεις των χρηστών μας (και εμού με το νικ Arela)
Το ανεβάζω εκ νέου, καθότι το είχα ανεβάσει στο ΥΤ πριν από 12 χρονια
και λίγοι το είχαν δει τότε. Τα είπε πολύ σωστά αλλά
δεν τον ακούσαμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα...
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/ArelaIdeo
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/
το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908
το κανάλι μου στο odysee https://odysee.com/@vasoula2908:8
Τα κανάλια μου στο ΥΤ
https://www.youtube.com/user/vasoula2908
https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
για λογαριασμό του σάιτ μου ΙΔΕΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ, μεταφέροντας
ερωτήσεις των χρηστών μας (και εμού με το νικ Arela)
Το ανεβάζω εκ νέου, καθότι το είχα ανεβάσει στο ΥΤ πριν από 12 χρονια
και λίγοι το είχαν δει τότε. Τα είπε πολύ σωστά αλλά
δεν τον ακούσαμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα...
Email και paypal μου : [email protected]
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/ArelaIdeo
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το καναλι μου στο Bitchute https://www.bitchute.com/channel/vasoula2908a/
το κανάλι μου στο Rumble https://rumble.com/user/vasoula2908
το κανάλι μου στο odysee https://odysee.com/@vasoula2908:8
Τα κανάλια μου στο ΥΤ
https://www.youtube.com/user/vasoula2908
https://www.youtube.com/user/vasoula2908asteria
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