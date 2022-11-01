PĂTURĂ ANTIFOC AUTO

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Păturile de incendiu puse la dispoziție de SpeedFire.ro sunt pături de incendiu auto – ignifuge, concepute pentru stingerea si limitarea incendiilor vehiculelor cu motor pe benzina sau diesel. Pături antifoc croite cu o țesătură din fibră de sticlă si reacoperite cu un polimer pe ambele părți. Încorporează 4 mânere, câte unul pe fiecare colț, pentru a-i ușura amplasarea. Păturile de foc care se folosesc pentru incendii de mașină (auto) sunt livrate în interiorul unui rucsac textil pentru a ușura transportul, manevrabilitatea și depozitarea acestora.
https://speedfire.ro/patura-de-incendiu-pentru-masini-cu-motor-pe-benzina-si-diesel/