PĂTURĂ ANTIFOC AUTO

Păturile de incendiu puse la dispoziție de SpeedFire.ro sunt pături de incendiu auto – ignifuge, concepute pentru stingerea si limitarea incendiilor vehiculelor cu motor pe benzina sau diesel. Pături antifoc croite cu o țesătură din fibră de sticlă si reacoperite cu un polimer pe ambele părți. Încorporează 4 mânere, câte unul pe fiecare colț, pentru a-i ușura amplasarea. Păturile de foc care se folosesc pentru incendii de mașină (auto) sunt livrate în interiorul unui rucsac textil pentru a ușura transportul, manevrabilitatea și depozitarea acestora.



https://speedfire.ro/patura-de-incendiu-pentru-masini-cu-motor-pe-benzina-si-diesel/

