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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ ΒΡΩΜΑΕΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ
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111 views • December 06, 2021
Τις τελευταίες ημέρες το καθεστώς του κομουνιστικοποιημένου κράτους σε συνεργασία με το κόκκινο παρακράτος εξαπολύει ευθεία επίθεση στην μαθητική νεολαία η οποία αρνείται να δεχτεί την μαρξιστική προπαγάνδα και το κομμουνιστικό δηλητήριο στα σχολεία .
Επί ημέρες ένας οργανωμένος "στρατός" κομμουνισμένων εξαπέλυε αλλεπάλληλες επιθέσεις σε ανήλικα παιδιά με μόνη αιτία την μη αποδοχή της κομμουνιστικής τους προπαγάνδας.
Όταν οι επιθέσεις αυτές αποκρούστηκαν από τους ανήλικους μαθητές που προστάτευαν τους εαυτούς τους, σειρά παίρνει το κράτος. Μέσω της "κόκκινης" ΕΛΜΕ αποβάλει τους μαθητές , μέσω της αστυνομίας τους συλλαμβάνει και τέλος τους "δικάζει" μέσω των καθεστωτικών ΜΜΕ που κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα ,να επηρεάσουν την συνείδηση του κόσμου και την κοινή γνώμη.
Η Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Θεσσαλονίκης ενάντια στην καθεστωτική κομμουνιστική βία σε βάρος μαθητών έδωσε το παρόν στην συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Ιερός Λόχος 2012.
Μέσα από τον αγώνα θα επέλθει η "αυριανή" εθνικιστική επανάσταση που θα θέσει τις βάσεις για μία παιδεία Ελληνοκρατική και Ορθόδοξη , μακριά από μπολσεβίκους διεθνιστές και απάτριδες καπιταλιστές.
Επί ημέρες ένας οργανωμένος "στρατός" κομμουνισμένων εξαπέλυε αλλεπάλληλες επιθέσεις σε ανήλικα παιδιά με μόνη αιτία την μη αποδοχή της κομμουνιστικής τους προπαγάνδας.
Όταν οι επιθέσεις αυτές αποκρούστηκαν από τους ανήλικους μαθητές που προστάτευαν τους εαυτούς τους, σειρά παίρνει το κράτος. Μέσω της "κόκκινης" ΕΛΜΕ αποβάλει τους μαθητές , μέσω της αστυνομίας τους συλλαμβάνει και τέλος τους "δικάζει" μέσω των καθεστωτικών ΜΜΕ που κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα ,να επηρεάσουν την συνείδηση του κόσμου και την κοινή γνώμη.
Η Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Θεσσαλονίκης ενάντια στην καθεστωτική κομμουνιστική βία σε βάρος μαθητών έδωσε το παρόν στην συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Ιερός Λόχος 2012.
Μέσα από τον αγώνα θα επέλθει η "αυριανή" εθνικιστική επανάσταση που θα θέσει τις βάσεις για μία παιδεία Ελληνοκρατική και Ορθόδοξη , μακριά από μπολσεβίκους διεθνιστές και απάτριδες καπιταλιστές.
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