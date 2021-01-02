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КОГДА КОНЧАЕТСЯ ВОДА / When the Water Ends
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226 views • January 02, 2021
В видео рассказывается о том, к чему приводит не правильное отношение к Природе. Бесконтрольный выпас животных для еды, - приводит к уничтожению прибрежной растительности. Реки мелеют. Вода становится дефицитом и начинаются за нее войны.😢 Это нас ждет в будущем, если мы не изменим свое отношение к Природе-матери!
Можно ли повернуть ситуацию вспять?💪 Можно!
И таких примеров уже множество. Удержание воды в почвы во время осадков, через создание влагоудерживающего ландшафта. Террасирование склонов, валоканавы, запруды на ручьях, небольшие дамбы на реках и т.д. Массовая высадка вокруг рек и ручьев деревьев, для удержания влаги.🌳
Изменение культуры питания. Переход от мясной пищи к растительной. Агролесоводство, пермакультура и лесосады повсюду. И тогда наши реки снова станут полноводными и чистыми. Не нужно будет ни с кем воевать, потому что пищи и воды будет в избытке. Климатические беженцы вернуться на Родину. Вокруг будет мир и процветание!👍🙂
Создавайте этот новый мир вокруг тех мест, где вы живете!💪🌳🙂👍
В этом вам может помочь наш сайт "Лесосад" golesosad.com - cемена и саженцы редких и полезных растений!
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Перевод - Святослав Макаров https://www.brighteon.com/channels/unseenmatters
Озвучка и монтаж - https://www.brighteon.com/channels/a3esm2019
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Можно ли повернуть ситуацию вспять?💪 Можно!
И таких примеров уже множество. Удержание воды в почвы во время осадков, через создание влагоудерживающего ландшафта. Террасирование склонов, валоканавы, запруды на ручьях, небольшие дамбы на реках и т.д. Массовая высадка вокруг рек и ручьев деревьев, для удержания влаги.🌳
Изменение культуры питания. Переход от мясной пищи к растительной. Агролесоводство, пермакультура и лесосады повсюду. И тогда наши реки снова станут полноводными и чистыми. Не нужно будет ни с кем воевать, потому что пищи и воды будет в избытке. Климатические беженцы вернуться на Родину. Вокруг будет мир и процветание!👍🙂
Создавайте этот новый мир вокруг тех мест, где вы живете!💪🌳🙂👍
В этом вам может помочь наш сайт "Лесосад" golesosad.com - cемена и саженцы редких и полезных растений!
Подписывайтесь, если вам это нужно!
Перевод - Святослав Макаров https://www.brighteon.com/channels/unseenmatters
Озвучка и монтаж - https://www.brighteon.com/channels/a3esm2019
Поделитесь этим видео!
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