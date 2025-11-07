Что мешает играть в игры Steam #2

Что открыло вирусами мой компьютер. Причины, которые мешают играть и записывают видео на канале вы можете узнать посмотрев это видео. 00:01 — Введение 01:04 — Меры защиты, которые были применены 01:40 — Возможные предпосылки срабатывания вирусами Windows 11 03:22 — Как сохранить видео 04:17 — Описываю последствия воздействия на операционную систему Windows 11 #gamepointer #мешаетигратьвигрыSteam #Вирусыкомпьютер