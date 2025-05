Frazier Park, CA: Ongoing Criminality, incl. Illegal Surveillance, Stalking, Covert Abuse and Harassment, and Deployment of Advanced DEWs | Targeting Programme | J. D. Gallé, neoremonstrance

Please expand for pertinent information.





๐˜ผ๐™—๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™˜๐™ฉ: Ongoing, networked, organised criminality, including (1) illegal/unlawful surveillance, (2) stalking, (3) the utilisation of an arsenal of covert abuse and harassment tactics (including, but not limited to, unnatural synchronised exits and entries of home, assorted forms of noise harassment, triggering of barking dogs, power tools, the revving of vehicle engines), and (4) deployment of advanced directed-energy weapons (presumably by criminal governmental contractors) in Frazier Park, California.

Shall a psychiatric reprisal be forthcoming?





๐™‰๐™ค๐™ฉ๐™š: This video/audio presentation is for the sole purpose of education, entertainment, and/or spiritual edification. (My apologies for the less than stellar audio quality and clipping.)

Date of recording: Sunday, 2 February 2025 (PST); Monday, 3 February 2025 (UTC)

Date of upload: Sunday, 2 February 2025 (PST); Monday, 3 February 2025 (UTC)

Presenter (speaker): J. D. Gallรฉ

Source of thumbnail image for video: AI-generated (original)

๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ก๐—ฒ๐—ผ-๐—ฅ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ (my website): https://theremonstrant.blogspot.com

โ„— and ยฉ J. D. Gallรฉ, 2025. All rights reserved.





Frazier Park, California, United States of America: https://en.wikipedia.org/wiki/Frazier_Park,_California





๐™๐™š๐™ก๐™š๐™ซ๐™–๐™ฃ๐™ฉ ๐™จ๐™˜๐™ง๐™ž๐™ฅ๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™–๐™ก ๐™ฅ๐™–๐™จ๐™จ๐™–๐™œ๐™š

But those who are cowardly, unbelieving, detestable, murderers, adulterers, sorcerers, idolaters, and all the liars will have their share in the lake burning with fire and sulfur, which is the second death.

(Revelation 21.8, EHV*)

* Evangelical Heritage Version (2019). https://wartburgproject.org





๐™‘๐™ž๐™š๐™ฌ ๐™ฉ๐™๐™ž๐™จ ๐™ซ๐™ž๐™™๐™š๐™ค ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™ฃ ๐™–๐™ก๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™š ๐™ฅ๐™ก๐™–๐™ฉ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™จ

Please refer to the following web-page links in order to view or listen to this video/audio presentation via one or more of my online channels on the subsequent, alternative video-sharing platforms:

โ€ข BitChute: https://www.bitchute.com/video/V9VP6cLvKw2P

โ€ข Odysee: https://odysee.com/@neoremonstrance:9/frazierpark_california_ongoingcriminalactivity_2025.02.02:9

โ€ข Rumble: https://rumble.com/v6gdklp-frazier-park-ca-ongoing-criminality-incl.-illegal-surveillance-stalking-cov.html

โ€ข YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O_rP-lnZ6kk





๐™ˆ๐™š๐™ข๐™ค๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™๐™ช๐™ข

This channel is not monetised. Hence, I do not profit financially from, nor endorse, any advertisements which may be displayed on or alongside my Brighteon channel, https://www.brighteon.com/channels/neoremonstrance. Likewise, any visual or video advertisements which may be displayed before, during, or after the playback of videos uploaded on my Brighteon channel are present entirely against my own volition and apart from my endorsement.





๐™๐™๐™š ๐™ ๐™ž๐™ฃ๐™œ๐™จ๐™๐™ž๐™ฅ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™จ๐™ช๐™ฅ๐™ง๐™š๐™ข๐™–๐™˜๐™ฎ ๐™ค๐™› ๐™ ๐™š๐™จ๐™ช๐™จ ๐˜พ๐™๐™ง๐™ž๐™จ๐™ฉ

Let it be known: the Lord Jesus Christ is King of kings and Lord of lords, and every conceivable power and authority is inferior to, and superseded by, Jesus Christ, who is Lord over all. (See Revelation 17.14; 19.16.)

โ€ข The blood of Jesus Christ, the Son of God, cleanses those who are walking in the light, namely the children of God, from every sin (1 John 1.7).

โ€ข The Lord Jesus Christ humiliated the powers of darkness through the cross (Colossians 2.14โ€“15).

โ€ข The end of Satan, the Adversary, is in the lake burning with fire and sulphur (Revelation 20.10).





๐˜ผ๐™ช๐™ฉ๐™๐™ค๐™ง๐™ž๐™จ๐™š๐™™ ๐™‰๐™š๐™ค-๐™๐™š๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ (๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™‰๐™š๐™ค-๐™๐™š๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™ฉ๐™–๐™œ๐™จ) | ๐—ป๐—ฒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ

J.D. Gallรฉ

J. D. Gallรฉ

@neoremonstrance

neoremonstrance

๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜•๐˜ฆ๐˜ฐ-๐˜™๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด

The Remonstrant Blogspot

๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ก๐—ฒ๐—ผ-๐—ฅ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ (my website): https://theremonstrant.blogspot.com

โ€ข BitChute: https://www.bitchute.com/neoremonstrance

โ€ข Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/neoremonstrance

โ€ข Odysee: https://odysee.com/@neoremonstrance:9

โ€ข Rumble: https://rumble.com/c/neoremonstrance

โ€ข YouTube: https://www.youtube.com/@neoremonstrance

โ€ข Pinterest: https://www.pinterest.com/neoremonstrance

โ€ข Gab: https://www.gab.com/neoremonstrance

โ€ข Twitter: https://twitter.com/neoremonstrance

Arminian, Arminians, Arminianism

Neo-Remonstrance, Neo-Remonstrant, Neo-Remonstrantism

Remonstrance, Remonstrant, Remonstrants, Remonstrantism

The Isle of Neo-Remonstratio