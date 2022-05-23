11) TRÊS GRANDES GRUPOS INTERESSE (actualizado em baixo)

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O GGI de Extracção Mineira e Petrolífera tomará a seguinte designação "Energia, Geologia e Minas".
28 Maio, 2022 | Website #RESTAURARPORTUGAL ou #RestaurarPT: https://restaurarpt.wixsite.com/home Texto: https://e4119c60-083d-40c2-b0d8-40fe8b52c08f.filesusr.com/ugd/110b9a_b8332f0335cb4708be5b3e57bf4b646e.pdf
A reforma inevitável das instituições portuguesas (pelo povo, para o povo).
Listas de vídeos disponíveis: https://www.brighteon.com/channels/restaurarportugal/playlists?page=1
A aplicação no terreno do #RESTAURARPORTUGAL terá de enfrentar a crescente irradiação de microondas das telecomunicações que afectará as capacidades do cérebro e de auto-governo do Homem, bem como a crescente actividade electromagnética solar até 2046.
Consulte o Canal #ElectrosmogPortugal: https://www.brighteon.com/watch/951e13e9-6069-48a0-b6b5-6e6328e689e6?index=7 e o muito material do website, como este – Efeitos dos campos electromagnéticos sobre o sistema endócrino humano e patologias associadas: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/dr-castroviejo_emf_efeito-endocrino-associadas.pdf
#RestaurarPortugal e/ou #RestaurarPT
Website: https://restaurarpt.wixsite.com/home
Canal principal: https://www.brighteon.com/channels/restaurarportugal/
YT: https://www.youtube.com/@restaurarportugal/
YT: https://www.youtube.com/@RestaurarPT/