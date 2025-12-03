Episode 120: New-Age-Eso-Spiri-Mystik – Auszüge aus dem Falschwörterbuch Deutsch (1)

Die Unfähigkeit, richtig von falsch, wahr von unwahr und essentiell von nebensächlich zu unterscheiden, kommt nicht von ungefähr. Sie ist das Ergebnis psychologischer Kriegsführung gegen die Menschheit, um sie an der Erkenntnis ihrer wahren Natur zu hindern und damit in Sklaverei zu halten. Schauen wir uns heute die Begriffsgeschichte einiger einschlägiger Wörter an, die bezüglich der westlichen Konsumspiritualität benutzt werden: Spiritualität, New Age, Mystik, Okkult, Esoterik.





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/